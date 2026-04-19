Sierre a rempli ses rues pour fêter ses héros

Dix jours après son titre de deuxième division, le HC Sierre a paradé dans les rues de la Cité du Soleil. Pour le plus grand plaisir des supporters, mais aussi des joueurs. Reportage en Valais.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le soleil tape sur la cité du même nom. Les plus prévoyants ont sorti les casquettes et la crème solaire. Les moins préparés cherchent désespérément un coin d’ombre. Ce n'est pas un hasard si la plupart des gens se situent sur l'aval de l'Avenue du Général Guisan. Tous se positionnent stratégiquement pour voir passer la coupe.

Quelques mètres plus loin, la place de l'Hôtel de Ville est anormalement remplie en cette mi-avril. Normalement, c'est plutôt début août que les coureurs du monde entier se préparent à affronter le terrible Sierre-Zinal. Cette fois, à la place des dossards, une belle marée de maillots jaune et rouge. Certains, plus anciens, floqués Cormier et Jinman. D’autres, plus actuels, portent le nom de Fuhrer ou Berthoud.

Dans quelques minutes, l'effectif 2025/26, champion de deuxième division, va défiler dans les rues de Sierre. Mais pas seulement. Nadia, Lara et Vanessa sont là pour saluer les joueurs et… leurs fils. Ceux-ci sont membres du mouvement junior et se situeront entre chaque Jeep qui transporte deux joueurs de la première équipe. «Nos enfants ont des étoiles dans les yeux et s'imaginent déjà joueurs professionnels, détaille Nadia. Laissons-les rêver!»

Leurs enfants sont souvent présents aux matches. «Avec les ultras, en train de chanter… parfois des noms d'oiseaux», précise Lara. «Mais ce qui se passe à Graben reste à Graben», se marre Vanessa. L'ambiance est bonne entre les trois mamans qui sont là pour profiter et «boire des verres». On ne peut que les croire.

Les joueurs aux anges

Il y a peu de temps, Sacha Berthoud était à leur place. Le défenseur du HC Sierre fait partie des joueurs titrés face à La Chaux-de-Fonds il y a une dizaine de jours. Aux côtés de son frère, Noah, il a défilé dans les rues, sous les acclamations du public et de ses proches. C'est seulement après être sorti de la Jeep que Blick le retrouve. «C'est incroyable de voir autant de monde, sourit l'arrière de 24 ans. Plus jeune, j'allais voir la première équipe en quatrième ou troisième division. Si je dois faire passer un message à tous ces enfants, c'est de ne jamais lâcher et de toujours y croire.»

Lorsque Sacha Berthoud était dans les tribunes à encourager le club rouge et jaune, Maxime Montandon était sur la glace. Le capitaine faisait déjà partie de l'effectif qui a battu Martigny, voilà sept ans, pour remonter en Swiss League. «C'est extraordinaire, nous souffle-t-il à propos de la foule. Ça donne envie de gagner un titre tous les jours.» Il faudra toutefois attendre au moins un an.

Le lendemain de l'anniversaire du président

Plus loin, à côté d'une roulotte installée pour l'occasion, Alain Bonnet est un président heureux. Et pas seulement parce qu'énormément de monde lui souhaite un bon anniversaire avec un jour de retard. «Ça fait chaud au cœur et on voit, avec tout ce monde, que Sierre est une région de hockey sur glace. Avec ce titre, on a vraiment senti qu'on rendait les gens heureux», s'exclame fièrement celui qui vient de fêter ses 49 ans.

Honnête, le dirigeant avoue être presque content que les festivités arrivent au bout. «À la bijouterie, ils ne m'ont pas beaucoup vu», rigole-t-il à propos de son travail dans le «civil». Il promet de se rattraper dans les prochaines semaines.

Mais elles seront aussi remplies en termes de hockey. La saison prochaine se prépare déjà du côté du Valais. «Désormais, on va se pencher sur la mise en conformité de la patinoire, détaille Alain Bonnet. Il faut trouver des solutions pour garantir la sécurité de 5000 personnes et, ainsi, obtenir notre licence pour monter le plus vite possible en National League.»

Avant de trop se projeter, il faut encore célébrer un peu. Le dirigeant, son entraîneur et les joueurs du HC Sierre sont montés sur la scène, devant leur public. «C'est une étape, pas une fin», promet Alain Bonnet devant un parterre acquis à sa cause. La fête devra durer encore quelques heures pour le président.