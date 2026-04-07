Après sa large défaite samedi aux Mélèzes, le HCC est désormais mené 3-1 par Sierre en finale de Swiss League. Mais les Abeilles n'ont pas abdiqué pour autant et continuent à croire en leurs chances.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Après l’acte IV facilement remporté par le HC Sierre aux Mélèzes, les Abeilles semblaient presque résignées dans les travées de la patinoire chaux-de-fonnière. Les joueurs du HCC sortaient d’un match où ils avaient été dominés, encaissant cinq fois sans parvenir à tromper Remo Giovannini.

Sur la globalité de la série, les chiffres vont dans le même sens, en défaveur du HCC: 22 buts à 10 pour Sierre, presque 43% de réussite sur power-play pour les Valaisans (2/4 samedi soir), plus de 95% d’arrêts pour Remo Giovannini contre moins de 88% pour Viktor Östlund.

Différence dans les têtes

Désormais, Sierre mène 3-1 dans la série et s'est offert trois pucks de titre. En l'état, une remontada chaux-de-fonnière paraît plus que compliquée. «Mais on ne ferait pas du hockey si on n’était pas compétiteurs et qu’on abandonnait aussi vite», coupe Lucas Matewa. Pour le défenseur du HCC, son équipe n’est pas si loin des Sierrois. «Je ne les trouve pas beaucoup plus frais. Ils ne patinent pas plus vite. Ils ont juste des jeux plus simples», déclare le joueur de 26 ans.

La différence se passe surtout dans les têtes: «Ils sont beaucoup plus présents que nous mentalement. Ils ont plus faim. C’est un jeu mental. Et pour l’instant on est en train de le perdre», analyse Lucas Matewa. Son coéquipier Stefan Rüegsegger abonde dans son sens: «On essaie d’en faire trop, tout le monde se croit responsable. On doit jouer plus simple.»

Miracle pascal?

D’ici à mardi, il faudra donc corriger cela en priorité. Pour espérer aller décrocher une première victoire de la saison à Graben. «On sait qu’on doit gagner, il n’y a pas d’excuse. Si on gagne, il y aura peut-être un peu de pression de l’autre côté, déclare Stefan Rüegsegger. On va se battre jusqu’au bout. Il faut gagner quatre matches, ils en ont gagné trois. Ce n’est pas encore fini.»

Les Chaux-de-Fonniers ont deux jours pour préparer au mieux cet acte V. «C’est Pâques, il faut essayer de penser à autre chose, oublier un peu le hockey. Profiter du beau temps avec sa famille. Pour revenir plus frais et tout donner jusqu’au bout», explique Lucas Matewa. Un beau programme, pour une série relancée? En période de Pâques, nous ne sommes pas à l’abris d’un nouveau miracle.