Défait en finale de la Coupe par La Chaux-de-Fonds, Sierre va devoir patienter avant de remporter un titre sous Chris McSorley. Pour l'entraîneur canadien, il manque encore une culture de la gagne en Valais.

Matthias Davet Journaliste Blick

Sa médaille de finaliste autour du cou, Chris McSorley ne s'est pas éternisé sur la glace des Mélèzes. Sans même prendre le temps de serrer la main aux joueurs chaux-de-fonniers, l'entraîneur du HC Sierre est retourné aux vestiaires après la défaite en prolongation en Coupe de Suisse (5-4 ap).

Tout comme ses protégés, le Canadien n'était donc pas sur la glace au moment où le HCC a soulevé pour la deuxième fois de rang ce trophée. Ne voulait-il pas utiliser cette image pour donner encore plus de motivation à son équipe, en vue des play-off? «Non, la seule chose que je veux voir, c'est La Chaux-de-Fonds dans mon rétro.» Pour le moment, en championnat, c'est le cas puisque Sierre est premier de Swiss League… devant les Abeilles.

Sierre doit apprendre à gagner

Mais ce dimanche, il y avait un trophée en jeu. Un de plus que le directeur sportif du HC Sierre a vu filer sous son nez, après les deux finales perdues avec Genève en 2008 et 2010. Ses plus fervents défenseurs rappeleront tout de même les succès en LNB (2002) et en Coupe Spengler (2014 et 2015), chose qu'on ne pourra jamais lui enlever.

Toujours est-il qu'aux Mélèzes, il avait l'occasion de remporter un premier trophée depuis son arrivée au HC Sierre. «Pour le moment, il y a un processus et les joueurs doivent apprendre à gagner», souligne Chris McSorley.

«Ça s'est joué à un cheveu»

Problème? Le temps presse et les play-off débutent déjà à la fin du mois de février. Comment faire pour changer de mentalité à tout un club, qui n'a remporté aucune série éliminatoire depuis son accession à la deuxième division, voilà maintenant sept ans. «Aujourd'hui était un bon début, appuie l'entraîneur. Les joueurs vont prendre cette défaite avec eux et comprendre que les détails font toujours la différence.»

Bien sûr, tout n'est pas à jeter pour le HC Sierre quand on s'incline en prolongation lors d'un match. «Ça s'est joué à un cheveu, rappelle le technicien. On aurait très bien pu être l'équipe avec le sourire ce soir. Mais je suis fier de mes gars et on a un grand futur devant nous.»

Chris McSorley «écœuré»

Si, à titre personnel, Chris McSorley se dit «très écœuré» par ce revers, il promet que son HC Sierre ne compte pas s'arrêter tant qu'il n'a pas atteint son objectif. Le prochain, ce sera évidemment le titre en Swiss League, en attendant une éventuelle promotion dans quelques années.

Mais ça, c'est de la musique d'avenir. «Dès minuit, il faut mettre cela derrière soi, tout en conservant les bons côtés et en réparant les mauvais», précise l'homme fort dans la Cité du Soleil. Car le HC Sierre a une première place en championnat à conserver.