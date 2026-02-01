Au terme d’un scénario incroyable, La Chaux-de-Fonds s’est imposé en finale de la Coupe de Suisse (5-4 ap). Les Abeilles ont pris le dessus en prolongation face à Sierre.

Matthias Davet Journaliste Blick

Rareté dans le monde du sport, La Chaux-de-Fonds et Sierre avaient l'opportunité ce dimanche de devenir ad aeternam le tenant du titre d'une compétition. Aux Mélèzes avaient en effet lieu la finale de la Coupe de Suisse, sa dernière édition puisque la Fédération a décidé de tirer la prise.

C'est donc dans une patinoire neuchâteloise à l'ambiance électrique qu'a débuté cette partie entre des Valaisans premiers de Swiss League, et leur dauphin. Par contre, ce sont les Abeilles qui ont été les premières à se montrer dangereuses. Et si le tir d'Arnaud Jaquet après 17 secondes de jeu était un poil plus bas, elles auraient mené 1-0. Sauf que le lancer du défenseur du HCC est venu s'écraser sur la barre transversale.

Ce début de match a ensuite été marqué par une double pénalité contre Maxime Montandon. La crosse du capitaine du HC Sierre a fini sa course dans le visage d'un adversaire (6e). Les Chaux-de-Fonniers n'allaient pas manquer cette opportunité et, après 2'04, le couperet tombait. Même si le tir de Michael Loosli était totalement raté, il a rebondi derrière le filet et est revenu sur la canne de Sebastian Wannström. Arrivé sur les hauts de Neuchâtel fin janvier, le Suédois pouvait lancer le premier «Sweet Caroline» de la rencontre (8e). De quoi faire trembler de joie les tribunes des Mélèzes.

Une rencontre équilibrée

Mais Sierre n'est pas en tête du championnat pour rien et a recollé au score avant la première sirène. Le tir de Jordann Bougro a transpercé tout le monde, y compris Viktor Östlund (17e). Dans la foulée, les supporters sierrois ont entamé un «On vous entend pas» et le karma a bien failli les rattraper. Mais, en bonne position, Damian Gehringer n'a pas trouvé la cible (18e). En toute fin de tiers, Jayden Halbgewachs avait le puck du 1-2 au bout de la rondelle mais le Canadien n'est pas parvenu à tirer (19e).

Meilleur au début de la deuxième période, La Chaux-de-Fonds est parvenu à reprendre l'avantage. Un but qui était estampillé «HC Ajoie 2024/25» puisque Thibault Frossard a pris de vitesse la défense sierroise, avant d'offrir la rondelle au centre à Joel Scheidegger (25e, 2-1). Quelques minutes plus tard, Oliver Achermann était absolument seul devant Remo Giovannini, mais son tir est passé à côté (32e).

En power-play, le HCC a eu une nouvelle opportunité de doubler son avantage. Sauf que, péclotant, le jeu de puissance a coûté un but aux Neuchâtelois. Noah Berthoud a parfaitement anticipé la passe adverse. Son tir a été repoussé par Östlund mais, malin, il a remis le rebond au centre. Là où attendait Samuel Asselin, qui a remis les compteurs à zéro (35e).

Deux buts en 41 secondes

Indécis, le troisième tiers a débuté avec des Abeilles un poil plus piquantes. Sauf que Sierre, à l'image de ce tir de Samuel Asselin (47e), savait qu'il n'avait pas besoin de beaucoup pour se montrer dangereux. Stefan Rüegsegger a eu le puck de la victoire au bout de la canne, mais le futur joueur de Lausanne n'est pas parvenu à rabattre correctement la rondelle alors que la cage était vide devant lui (48e).

Plus les minutes s'écoulaient et plus la tension montait aux Mélèzes. La délivrance pour la toute grande majorité d'entre eux est venu de la canne de Thibault Frossard (55e). Parfaitement servi par Michael Loosli, le No 12 a fait chavirer son public. Une joie de très, très courte durée puisque 41 secondes plus tard, Maxime Montandon faisait le tour de la cage et s'y reprenait à deux fois pour tromper le portier adverse entre les jambières. On tombait dans l'irrationnel.

Une fin de match incroyable

Et ce n'était de loin pas fini! 82 secondes après Montandon, Noah Berthoud climatisait les Mélèzes d'un puissant tir de la ligne bleue. Pour la première fois dans cette finale, Sierre prenait l'avantage. Jusqu'au bout? Évidemment que non. Avec la cage vide, Anthony Huguenin inscrivait le 4-4 (59e). Il ne fallait pas être cardiaque. Heureusement, les supporters des deux camps ont eu 18 minutes pour souffler, avant la prolongation qui allait se disputer à 5 contre 5.

En faisant seul, David Eugster s'est procuré la première occasion de celle-ci, sans parvenir à tromper Giovannini (63e). Puis, en redirigeant, Michael Lossli était tout proche de marquer le but de la victoire (65e). Finalement, celui-ci est tombé de la canne d'Anthony Huguenin, à nouveau. Le défenseur n'a pas hésité à aller célébrer devant le kop adverse (67e).

Grâce à ce but, la Tchaux conserve son titre la Coupe de Suisse en faisant chuter Sierre. Deux équipes qui, au vue de ce qu'elles ont proposé ce dimanche après-midi, risquent bien de se battre pour le titre en Swiss League.