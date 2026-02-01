Enfant de La Chaux-de-Fonds, Anthony Huguenin a offert la victoire à son club en finale de Coupe de Suisse (5-4 ap). Évidemment, les émotions étaient à leurs paroxysmes après la finale face à Sierre.

Matthias Davet Journaliste Blick

Avant de prendre la Coupe dans ses bras, Anthony Huguenin a une autre priorité: aller chercher son fils de 4 ans et fêter avec lui, masque de Spider-Man sur la tête pour le plus petit. Ce n'est que dans un second temps que le défenseur de La Chaux-de-Fonds soulève le trophée devant ses supporters.

Une finale de Coupe de Suisse qui porte évidemment sa marque. N'est-ce pas lui, l'enfant du club qui, alors que tout semblait perdu pour le HCC, a égalisé à moins de deux minutes de la sirène finale? Un tir puissant de la ligne bleue qui a fait pousser un ouf de soulagement aux Mélèzes et qui emmenait Sierre en prolongation, alors que les Valaisans pensaient avoir retourné la rencontre.

Les bons souvenirs

Et durant cette prolongation? C'est effectivement le No 27 qui a offert la victoire à son équipe, d'un nouveau boulet de canon de la ligne bleue. À 34 ans, cela lui a rappelé ses belles années, lui qui a évolué en National League avec Bienne ou Langnau. Mais c'est bien La Chaux-de-Fonds, son club formateur et de cœur, à qui il a offert une deuxième Coupe de Suisse de rang.

«Ça rappelle des bons souvenirs, sourit le héros neuchâtelois, toujours avec son fils dans les bras. Cette saison était davantage en dents de scie mais ça fait 5-6 matches qu'on sent une énergie différente. On joue plus libéré.» Ce qui s'est vu sur la glace face à Sierre ce dimanche – le HCC ayant mérité sa victoire finale. Le choix de prendre un nouveau coach s'est, pour le moment, révélé payant.

«Ce n'est que du bonheur»

Ce qui est encore plus beau pour le club, c'est qu'il devient le tenant en titre à vie de la Coupe de Suisse. La compétition n'étant pas reconduite, «La Chaux-de-Fonds 2026» sera le dernier autocollant apposé sur le trophée. «Pouvoir le faire devant notre public, dans une telle ambiance, ce n'est que du bonheur», s'exclame Anthony Huguenin.

Le défenseur a encore un peu de mal à comprendre ce qu'il s'est passé ce dimanche aux Mélèzes. «Si tu m'avais parlé de ce scénario avant le match, je n'y aurais peut-être pas cru, rigole-t-il. L'égalisation leur a fait mal et, de notre côté, on s'est dit qu'on ne pouvait pas perdre ce match.» Un état d'esprit qui a fait qu'en prolongation, le HCC a été la meilleure équipe sur la glace.

Un autre titre à venir?

Dans sa carrière avec les Abeilles, Anthony Huguenin avait déjà remporté quelques titres: Coupe de Suisse 2025 et Swiss League en 2023 et 2024. Rarement, le scénario n'avait été autant fou. «Je ne sais pas si c'est le plus beau moment, mais de mettre le but victorieux, ça a une saveur différente, admet-il. Ce que j'espère, c'est qu'il y en aura d'autres à suivre.»

Car, évidemment, le HCC ne veut pas en rester là. Les play-off de Swiss League débutent le 24 février prochain et, actuellement dauphins de Sierre, les Chaux-de-Fonniers veulent aller au bout. «Il faut qu'on débarque le couteau entre les dents et qu'on se serve de la frustration de l'année dernière pour aller le plus loin possible.» Sous-entendu, il y a un deuxième titre à aller chercher.