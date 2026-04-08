Un titre, un hommage et une revanche pour Sierre

Bastien Feller Journaliste Blick

Tout de rouge et de jaune vêtus, les joueurs du HC Sierre ont ajouté une touche de bleu à la célébration de leur titre de champion de Swiss League mardi soir. Léonardo Fuhrer tenait en effet dans ses mains un maillot du FC Vétroz, floqué du prénom «Quentin». Une référence à Quentin Tissières, bénévole, passionné et ami apprécié au sein du HC Sierre, disparu à la fin de l'année dernière. «C’était quelqu’un avec le cœur à la bonne place, très proche de l’équipe. Il connaissait chaque joueur par cœur», salue le numéro 93 de la formation valaisanne.

«On voulait lui rendre hommage, parce que s’il avait été là, il aurait adoré vivre ça avec nous. Porter son nom sur la glace, c’est quelque chose de fort pour nous», ajoute l’attaquant. Il était d’autant plus ému qu’il n’a pas pu célébrer ce deuxième titre de champion de Swiss League avec sa maman, absente pour cause de maladie. «J'ai un goût amer en bouche car j'aurais aimé qu'elle soit là. Ça me fait mal au cœur. Ce sont de très belles émotions qu'on a envie de partager.»

«On peut dire que les planètes étaient alignées»

Le colosse de 187 centimètres pour 92 kilos a bouclé ce mardi une saison particulière face à son ancien club. Vainqueur de la Swiss League avec La Chaux-de-Fonds en 2023, Léonardo Fuhrer a retrouvé les Neuchâtelois à plusieurs reprises cette saison. Battu en finale de Coupe de Suisse début février, il a pris sa revanche en finale des play-off, remportée 4-1 avec le HC Sierre. Une saison qui reste à ce jour la plus prolifique de sa carrière (32 buts et 30 assists en Swiss League). «Tout a bien fonctionné cette saison et cela a encore été le cas ce soir», sourit-il, peu enclin à parler de son cas personnel.

«On peut dire que les planètes étaient alignées cette année», surenchérit Maxime Montandon quelques minutes plus tard, estimant que le HC Sierre a su le mieux gérer ses émotions pour remporter le titre. «Il y avait un peu de nervosité, des deux côtés, mais surtout chez nous. C’était la première fois qu’on jouait un titre avec cette équipe. Ce sont des choses qui s’apprennent, mais on a su faire le travail dans le troisième tiers.» Et ainsi faire chavirer de bonheur Graben, sans oublier les absents du soir, associés à la fête par les joueurs sierrois.