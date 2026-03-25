Après un sixième acte remporté au bout du suspens, les Chaux-de-Fonniers se veulent confiants. Il faudra le prouver sur la glace de Viège vendredi soir, pour l'acte VII.

Thomas Freiburghaus

Le HC La Chaux-de-Fonds a arraché un septième acte dans sa demi-finale de Swiss League face à Viège, après avoir gagné le sixième au bout du suspens. Un but de David Lindquist, l'un des Suédois du HCC, à moins de quatre minutes de la fin de la partie a délivré les Abeilles. «C’est toujours chouette de jouer aux Mélèzes, dans cette atmosphère. Et pouvoir marquer, c’est fun», déclarait le buteur décisif du soir juste après la partie.

Objectifs déjà atteints pour le HCC?

Grâce à la réussite de son attaquant étranger, le HCC s’est offert le droit de croire en une troisième finale (et en un troisième titre) de Swiss League en quatre saisons. Dans un exercice 2025/26 difficile à lire, les Chaux-de-Fonniers sont toujours en course pour tout remporter. «Les objectifs du début de saison, c’était: finir dans les quatre premiers, aller le plus loin possible en Coupe et être au minimum en demi-finales», rappelle le directeur sportif et entraîneur-assistant Loïc Burkhalter.

Constat: le HCC a terminé quatrième de la saison régulière, a remporté la National Cup et va disputer un acte VII de demi-finale de Swiss League. On en conclut que le contrat est déjà rempli? «Je ne vais pas dire ça, on se concentre sur le match VII», balaie Loïc Burkhalter.

Rendez-vous pris vendredi

Une partie qui se jouera vendredi soir à la Lonza Arena de Viège et qui s’annonce très ouverte, tant les deux équipes semblent proches. Les Abeilles ont déjà remporté une rencontre dans le Haut-Valais dans cette demi-finale (l’acte I, sur le score de 1-4). Il leur faudra répéter la recette. «Il faut qu’on soit disciplinés, qu’on aille à la bataille, résume le directeur sportif chaux-de-fonnier. Et marquer un but de plus que les autres.»

En tout cas, la troupe des Mélèzes semble en confiance avant le dernier acte, galvanisée par cette victoire à l’arrachée. «Chaque match de hockey a son histoire, mais on est confiant. On va tout faire pour aller en finale», déclare Loïc Burkhalter. Son buteur suédois, David Lundquist, lui, l’assure: «Nous allons battre Viège vendredi aussi.»