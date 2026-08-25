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Prêté par Fribourg
Killian Mottet retrouve le HC Sierre

Le HC Sierre frappe fort en obtenant le prêt de Killian Mottet pour l’intégralité de la saison. L’attaquant international suisse de 35 ans, sous contrat avec Fribourg Gottéron, retrouve un club dont il avait déjà porté les couleurs entre 2009 et 2011.
Publié: 14:28 heures
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Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Kilian Mottet est prêté une saison à Sierre par Fribourg Gottéron.
Photo: Thomas Oswald/freshfocus
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Blick Sport

Killian Mottet va retrouver un maillot qu’il connaît bien. Déjà passé par le HC Sierre au début de sa carrière professionnelle, lors des saisons 2009-2010 et 2010-2011, l’attaquant de 35 ans revient à Graben. Sous contrat avec Fribourg-Gottéron, il est prêté aux Rouges et Jaunes pour l’intégralité de la saison.

Durant son premier passage dans le Valais, le Suisse avait disputé 63 rencontres sous les couleurs sierroises. Il revient désormais avec une solide expérience du plus haut niveau national. Formé à Fribourg-Gottéron, Killian Mottet compte 740 matches de National League pour 395 points, répartis entre 176 buts et 219 assists.

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«Heureux de retrouver Sierre»

Prêté au HC Ajoie lors de la saison 2025/26, l’attaquant poursuit donc sa carrière en Sky Swiss League. Son expérience, son sens du but, ses qualités techniques et sa mentalité de compétiteur doivent permettre au HC Sierre de renforcer son effectif et de nourrir ses ambitions.

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«Je suis très heureux de retrouver Sierre et le Valais. C’est une région que ma famille et moi apprécions énormément. Je me réjouis de vous retrouver à Graben et de débuter cette nouvelle saison, qui s’annonce pleine d’ambitions!», avance Killian Mottet en marge de l'annonce du prêt.

Swiss League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
EHC Arosa
50
-130
25
Playoffs
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