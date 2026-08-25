Killian Mottet retrouve le HC Sierre

Le HC Sierre frappe fort en obtenant le prêt de Killian Mottet pour l’intégralité de la saison. L’attaquant international suisse de 35 ans, sous contrat avec Fribourg Gottéron, retrouve un club dont il avait déjà porté les couleurs entre 2009 et 2011.

Blick Sport

Killian Mottet va retrouver un maillot qu’il connaît bien. Déjà passé par le HC Sierre au début de sa carrière professionnelle, lors des saisons 2009-2010 et 2010-2011, l’attaquant de 35 ans revient à Graben. Sous contrat avec Fribourg-Gottéron, il est prêté aux Rouges et Jaunes pour l’intégralité de la saison.

Durant son premier passage dans le Valais, le Suisse avait disputé 63 rencontres sous les couleurs sierroises. Il revient désormais avec une solide expérience du plus haut niveau national. Formé à Fribourg-Gottéron, Killian Mottet compte 740 matches de National League pour 395 points, répartis entre 176 buts et 219 assists.

«Heureux de retrouver Sierre»

Prêté au HC Ajoie lors de la saison 2025/26, l’attaquant poursuit donc sa carrière en Sky Swiss League. Son expérience, son sens du but, ses qualités techniques et sa mentalité de compétiteur doivent permettre au HC Sierre de renforcer son effectif et de nourrir ses ambitions.

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«Je suis très heureux de retrouver Sierre et le Valais. C’est une région que ma famille et moi apprécions énormément. Je me réjouis de vous retrouver à Graben et de débuter cette nouvelle saison, qui s’annonce pleine d’ambitions!», avance Killian Mottet en marge de l'annonce du prêt.