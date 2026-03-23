La barbe la plus connue du hockey suisse a pris sa retraite

Ancien joueur de Genève, Eliot Antonietti a mis un terme à sa carrière dimanche, sur la glace de Sierre. Le défenseur d'Olten a eu le droit à un magnifique tour d'honneur à Graben.

Matthias Davet Journaliste Blick

Sans doute que dans ses rêves les plus fous, Eliot Antonietti aurait imaginé prendre sa retraite de la même manière que son frère Benjamin: par un titre. Le HC Sierre en a décidé autrement et, ce dimanche lors de l'acte V de la demi-finale de Swiss League, il a forcé le défenseur d'Olten à retirer ses patins avant de pouvoir soulever le trophée (2-1 ap).

Le bourreau de l'arrière de 33 ans s'appelle Stéphane Patry. Hasard du destin, les deux hommes avaient déjà joué des play-off… dans la même équipe. En 2019, ils défendaient les deux les couleurs d'un certain Chris McSorley du côté de Genève. Finalement, c'est face à nombre de ses anciens coéquipiers qu'il a fait ses adieux au hockey professionnel. On peut citer, pêle-mêle, Guillaume Maillard (blessé dimanche), Marco Maurer, Mike Völlmin ou Timothy Kast.

Son nom scandé par les supporters valaisans

Eliot Antonietti est, à raison, un personnage apprécié dans le monde du hockey suisse. Graben l'a bien fait comprendre au joueur à la longue barbe. Après avoir salué les supporters d'Olten, le défenseur et toute son équipe ont eu le droit à une haie d'honneur de la part des joueurs sierrois. Au moment où il est arrivé au bout de celle-ci, son nom a été scandé par les supporters valaisans.

La belle image de la soirée restera donc celle d'un Eliot Antonietti venant saluer le kop du HC Sierre, avant de retourner aux vestiaires. C'est juste avant de franchir la porte qu'il accorde une dernière interview à Blick. «Je ne réalise pas encore que c'est fini, souffle le Vaudois à cet instant. Je suis surtout fatigué de ce match et, au réveil demain matin, ça sera probablement différent. Ces dernières salutations m'ont fait du bien mais il est temps d'aller de l'avant.»

L'homme aux 330 matches de National League et aux deux Coupes Spengler a pu vivre ces derniers moments avec sa fille Serena (5 ans) à ses côtés. Forcément, cela rajoute de l'émotion. «De toutes ces années, je vais retenir que le hockey reste une grande famille malgré les confrontations, souligne le néo-retraité. J'ai toujours donné le maximum, sans tricher et je pense que ça me revient un peu en retour aujourd'hui.» Car, peu importe si certains soutiennent Olten, Sierre, Genève ou Lausanne: tous seront d'accord pour dire que la barbe la plus connue va manquer au hockey suisse.