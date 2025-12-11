On en parlait depuis des années, c’est désormais officiel: l'EHC Winterthour se retire de la Swiss League à la fin de la saison. La recherche de nouveaux bailleurs de fonds n’a pas abouti, scellant l’avenir du club en deuxième division.

Un club de Swiss League va se retirer à la fin de la saison

L'EHC Winterthour disparaîtra du hockey professionnel à la fin de la saison. Le club de Swiss League avait déjà prévenu en septembre qu’il dépendait de l’arrivée de nouveaux bailleurs de fonds avant décembre. Faute de financement, l’avenir en deuxième division semblait compromis – et cette issue se confirme aujourd’hui.

«L'EHC Winterthour pose de nouveaux jalons pour son avenir sportif: la première équipe se retire de la SKY Swiss League pour la saison prochaine et évoluera en MyHockey League. Cette décision, mûrement réfléchie, constitue l’une des coupes les plus importantes dans l’histoire du club», indique le club dans un communiqué.

Un déficit de 750’000 francs

«Malgré des efforts constants ces derniers mois, le club n’a pas réussi à garantir la base financière nécessaire pour rester dans la deuxième plus haute ligue suisse. Un déficit annuel d’environ 750’000 francs et la nécessité d’augmenter le budget pour rester compétitif se sont révélés insurmontables. Aucun sponsor ni investisseur n’a été trouvé pour assurer un maintien à long terme en Swiss League», poursuit le communiqué.

Winterthour évolue en deuxième division depuis 2015, mais n’a jamais pleinement atteint ses objectifs. Les Zurichois n’ont atteint les play-off qu’une seule fois, lors de la saison 2023/24, éliminés en quarts de finale par La Chaux-de-Fonds. Cette saison encore, malgré leur 9e place actuelle, l’équipe souhaite terminer l'excercice de manière ambitieuse: «L’objectif de se qualifier pour les play-off reste inchangé».

Des résultats sportifs mitigés

Sportivement, «Winti» a connu de bons débuts de saison avant de s’effondrer en cours d’année. Le club n’a jamais réussi à fidéliser le public à la patinoire Deutweg, où moins de 700 spectateurs en moyenne ont assisté aux matches cette saison. Dans une ville de taille importante comme Winterthour, le hockey subit la concurrence du football, du handball et du unihockey, disciplines qui attirent davantage de public.

Bien que le club ait fonctionné avec l’un des plus petits budgets de la Swiss League, il a toujours été déficitaire. Le président Rolf Löhrer comblait ces manques, mais il n’est plus disposé à le faire à l’avenir.

Conséquences pour les joueurs et la ligue

Le retrait affecte également Rapperswil, partenaire historique du club, qui bénéficiait d’échanges réguliers de joueurs titulaires d’une licence B. Des talents comme Jonas Taibel ou Mats Alge ont été préparés à la National League grâce à Winterthour.

La disparition du club entraîne la perte d’une vingtaine d’emplois au deuxième niveau du hockey suisse et constitue un nouveau coup dur pour la Swiss League, déjà confrontée à de multiples difficultés. La ligue comptera la saison prochaine seulement dix équipes ; si Bellinzone se retire également, il n’en restera plus que neuf. La semaine dernière, le nouveau patron de Swiss Ice Hockey, Urs Kessler, avait annoncé un possible plan de mesures pour soutenir la ligue. Pour Winterthour, il est déjà trop tard: «La mise en œuvre des mesures ne peut intervenir dans des délais suffisants», conclut le club.