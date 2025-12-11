Le Genève-Servette Hockey Club (GSHC) a officialisé l’arrivée du défenseur suisse Mika Henauer, qui portera les couleurs grenat à partir de la saison prochaine. Le joueur de 25 ans a signé un contrat de deux ans, le liant au club jusqu’à la fin de la saison 2027-2028.
Né à Zurich et formé à Berne, Mika Henauer est considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du hockey helvétique. Il a représenté la Suisse dans les catégories U16, U17, U18 et U20 avant de débuter sa carrière professionnelle à 18 ans avec Langenthal en Swiss League. En 2019, il intègre le CP Berne en National League, où il démontre rapidement son potentiel. Entre 2020 et 2022, il dispute 93 matchs, accumulant 35 points, dont 8 buts et 27 passes décisives.
Deux saisons marquées par les blessures
Malgré deux saisons marquées par les blessures, Mika Henauer retrouve son meilleur niveau et brille avec Rapperswil depuis 2024. Joueur polyvalent, capable de s’adapter à toutes les situations et de jouer de longues minutes sur la glace, il figure parmi les défenseurs les plus recherchés du marché. À ce jour, il totalise 213 matchs en National League pour 59 points (15 buts et 44 passes).
Marc Gautschi, directeur sportif du GSHC, se réjouit de cette arrivée: «Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Mika la saison prochaine. C’est un défenseur intelligent, capable de fournir un jeu two-way de qualité tous les soirs. Grâce à sa vision du jeu et son puck management, il va dynamiser notre offensive. Mika arrive à l’âge idéal et, s’il continue sa progression, il sera un atout indéniable pour nous.»
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
32
44
71
2
Lausanne HC
31
27
59
3
HC Fribourg-Gottéron
32
25
59
4
HC Lugano
30
21
53
5
Genève-Servette HC
32
-3
53
6
Rapperswil-Jona Lakers
32
-5
52
7
ZSC Lions
31
16
49
8
EV Zoug
29
1
47
9
SCL Tigers
31
-5
39
10
EHC Bienne
31
-10
38
11
HC Ambri-Piotta
31
-27
37
12
SC Berne
31
-11
36
13
EHC Kloten
30
-22
34
14
HC Ajoie
31
-51
24