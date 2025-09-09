La Chaux-de-Fonds veut regoûter aux joies du titre

Champion en 2023 et 2024, le HC La Chaux-de-Fonds a trébuché en quarts de finale des play-off la saison dernière. Mais les Abeilles veulent à nouveau conquérir les sommets de Swiss League.

Oliver Achermann et le HCC veulent retourner à la conquête du titre. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce n'est pas un puck au visage qui allait empêcher Anthony Huguenin de participer au Media Day de la Swiss League, qui avait lieu à la BCF Arena de Fribourg. Si le joueur du HC La Chaux-de-Fonds est apparu avec une petite demi-heure de retard et une lèvre en sang, c'est parce qu'il a dû passer par la case médecin après l'entraînement matinal.

Mais lui et son gardien Viktor Östlund étaient bien là en terres fribourgeoises pour discuter avec nous de la saison à venir, qui débute ce mardi avec la réception de Winterthour pour les Abeilles. Et celle-ci sera marquée par une tentative de rédemption pour les Neuchâtelois, qui ont été éliminés en quarts de finale des play-off par Olten.

«On n'était pas là où on voulait être, lâche Anthony Huguenin. Parfois, ça fait du bien d'avoir un petit retour sur Terre, un coup de pied au cul, pour être motivés à recommencer un nouveau championnat.» Par contre, Viktor Ösltund ne veut pas trop s'attarder là-dessus. «Oui, l'été a été plutôt long mais c'est du passé et il faut désormais se concentrer sur ce qui arrive.»

Les émotions du barrage

Ce qui arrive est donc une nouvelle saison de Swiss League. Mais les ambitions, malgré la déconvenue du dernier exercice, n'ont pas diminué aux Mélèzes. «L'objectif va d'être d'essayer de gagner et d'aller le plus loin possible, souligne Anthony Huguenin. Quand tu as remporté deux fois le titre en trois ans, tu veux encore le faire.» Mais il faudra se ressaisir. «Et se concentrer davantage sur notre performance quotidienne pour s'améliorer, ajoute Viktor Östlund. Il faut aussi savoir être humbles.»

Une humilité qui pourrait permettre au HCC de goûter à nouveau aux joies du barrage de promotion/relégation. En 2023, les Abeilles menaient 2-0 face à Ajoie et étaient en deuxième prolongation lors de l'acte III, avant que la série ne tourne. «C'était des émotions incroyables, se souvient Anthony Huguenin. On a envie de revivre cela. Ramener ce club en National League serait fou.» Mais pour cela, il y a déjà une saison de Swiss League à remporter. Et les adversaires seront coriaces.