Après sa défaite en finale du Championnat du monde 2026, la Suisse va retrouver la Finlande. Ce sera à Zurich en décembre, à l'occasion des Swiss Ice Hockey Games.

Une revanche entre la Suisse et la Finlande aura lieu en décembre

Une revanche entre la Suisse et la Finlande aura lieu en décembre

Petar Djordjevic

C'est désormais officiel: les Swiss Ice Hockey Games se dérouleront du 10 au 13 décembre à la Swiss Life Arena de Zurich. Dans le cadre de l'Euro Hockey Tour, l'équipe nationale suisse y affrontera la Suède, la Finlande et la République tchèque, avant de préparer le prochain Championnat du monde en Allemagne.

«Après ce Championnat du monde inoubliable disputé à domicile devant nos propres supporters, nous sommes ravis de revenir à la Swiss Life Arena six mois plus tard et de ressentir à nouveau l'énergie et l'enthousiasme des supporters», déclare Jan Cadieux, l'entraîneur de l'équipe nationale.

Une petite revanche à Zurich

«Les Swiss Ice Hockey Games constituent pour nous un bilan important sur la voie menant au prochain Championnat du monde en Allemagne. Nous voulons à nouveau offrir à nos supporters un hockey sur glace passionnant et spectaculaire, et créer avec eux une ambiance unique», ajoute le sélectionneur.

La Nati aura l'occasion de prendre une petite revanche sur la Finlande, qui l'avait battu en finale du Championnats du monde, dans la même patinoire, le dimanche 13 décembre. Le coup d'envoi de ce duel sera donné à 15h45.