Seul candidat, Marc Lüthi a été élu président du conseil d’administration de la Fédération suisse de hockey sur glace. «Je me réjouis de relever ce nouveau défi et regarde vers l’avenir avec optimisme, a-t-il déclaré.

ATS Agence télégraphique suisse

Marc Lüthi a été élu, comme prévu, nouveau président du conseil d’administration de la Fédération suisse de hockey sur glace lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue jeudi. Le Bernois entre en fonctions immédiatement.

L’ancien et omnipotent directeur général du CP Berne succède à Urs Kessler, qui avait démissionné début juin, à la suite du Championnat du monde à domicile et de «l'affaire Fischer». Depuis, la Fédération était dirigée de manière intérimaire par son vice-président, Marc-Anthony Anner.

Pendant 28 ans, Marc Lüthi a défendu avec constance les intérêts de la National League avec Berne et a figuré parmi ses principaux décideurs. Il change désormais de côté. L’espoir est qu’il améliore la collaboration entre la Fédération et la National League, tout en trouvant et en imposant des solutions pour la Swiss League.

«Donner de nouvelles impulsions»

«Je me réjouis de relever ce nouveau défi et regarde vers l’avenir avec optimisme, a déclaré Marc Lüthi, cité dans le communiqué de la Fédération. Swiss Ice Hockey dispose d’une base solide, de personnes engagées et d’un immense potentiel. En collaboration avec toutes les parties prenantes, j’entends poursuivre le développement du hockey sur glace suisse, donner de nouvelles impulsions et exploiter de manière conséquente les opportunités qui s’offrent à nous.»

Le Bernois de 65 ans devient le quatrième président de la Fédération en quelques années. Après Michael Rindlisbacher, qui est resté en fonction pendant huit ans, son successeur, l’ancien international de handball Stefan Schärer, a démissionné sous la pression après seulement 15 mois. Urs Kessler, lui aussi entrepreneur comme Stefan Schärer, n’est resté que neuf mois en poste.