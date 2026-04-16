Patrick Fischer a été licencié mercredi après l'affaire du certificat Covid falsifié. Une histoire rocambolesque initiée par les confidences du désormais ex-sélectionneur de l'équipe de Suisse de hockey à un journaliste.

Patrick Fischer avait parlé de son faux certificat à un journaliste de la SRF

Patrick Fischer avait parlé de son faux certificat à un journaliste de la SRF

ATS Agence télégraphique suisse

Un faux certificat Covid a causé la perte du sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer, licencié mercredi. On apprend qu'il en avait parlé spontanément à un journaliste alémanique. C'est Pascal Schmitz, journaliste à la SRF, qui est à l'origine du licenciement de Patrick Fischer. Mercredi, dans l'émission «10 vor 10», le producteur et présentateur, qui travaille à la SRF depuis 2013, a expliqué le déroulement des événements.

Le devoir journalistique

Selon lui, une rencontre aurait eu lieu il y a environ un mois dans le cadre d'un portrait du désormais ex-sélectionneur. Lors de cette rencontre, en présence de Pascal Schmitz, d'un autre collègue de la SRF et du responsable des médias de Swiss Ice Hockey, Patrick Fischer aurait évoqué, sans y être invité, le certificat Covid falsifié qu'il avait utilisé pour entrer en Chine lors des Jeux olympiques 2022.

«En tant que journaliste, on doit se demander: que faire de cette information? La laisser de côté ou ne pas manquer à son devoir? Nous avons opté pour la seconde solution», a expliqué Pascal Schmitz.

S'en est suivie une enquête journalistique classique. La SRF a demandé à consulter l'ordonnance pénale au parquet de Lucerne, invoquant un intérêt public prépondérant. «Sur cette base, nous avons ensuite confronté Patrick Fischer avec les faits», précise le journaliste.

C'est pour cette raison que Patrick Fischer et Swiss Ice Hockey ont décidé de rendre l'affaire publique lundi. Mais après l'avoir d'abord soutenu, la Fédération a finalement fait le choix de se séparer de l'entraîneur zougois mercredi soir.