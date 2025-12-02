L'équipe suisse de hockey sur glace se prépare pour les Jeux Olympiques 2026 lors des Swiss Ice Hockey Games à Zurich. Le sélectionneur Patrick Fischer mise sur l'expérience avec plusieurs joueurs comptant plus de 100 sélections.

A un peu plus de deux mois des Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026, l’équipe nationale suisse entamera sa dernière phase de préparation lors des Swiss Ice Hockey Games, organisés du 11 au 14 décembre 2025 à la Swiss Life Arena de Zurich. Ce deuxième rendez-vous de l’Euro Hockey Tour servira également de répétition générale en vue des Mondiaux 2026, disputés à Zurich et Fribourg.

Pour ce tournoi, le sélectionneur Patrick Fischer a misé sur la continuité et l’expérience. Plusieurs cadres dépassant les 100 sélections figurent dans la liste, dont Romain Loeffel (157 matchs internationaux), Leonardo Genoni (145), Tristan Scherwey (117), Dean Kukan (116) et Gaëtan Haas (104). Grégory Hofmann et Christian Marti pourraient quant à eux atteindre la barre symbolique des 100 apparitions durant ce rassemblement.

Apporter les dernières réponses nécessaires

Comme lors du dernier Championnat du monde, Patrick Fischer sera épaulé par Marcel Jenni et Rikard Franzén. Jan Cadieux, engagé avec l’équipe U20, manquera en revanche ce regroupement.

Le coach espère que ce tournoi apportera les dernières réponses nécessaires avant de trancher la sélection olympique: «Nous souhaitons poursuivre le développement de l’équipe à Zurich, afin d’acquérir plus de clarté quant à la sélection définitive pour les Jeux Olympiques», a-t-il expliqué.

Le programme de la Suisse

Jeudi 11 décembre, 19h45 : Suisse – Suède

Samedi 13 décembre, 18h00 : Suisse – Tchéquie

Dimanche 14 décembre, 15h45 : Suisse – Finlande

La sélection suisse:

Gardiens (2) : Stéphane Charlin, Leonardo Genoni

Défenseurs (8) : Tim Berni, Dominik Egli, Andrea Glauser, Fabian Heldner, Dean Kukan, Simon Le Coultre, Romain Loeffel, Christian Marti

Attaquants (14) : Sven Andrighetto, Attilio Biasca, Gaëtan Haas, Grégory Hofmann, Denis Malgin, Tyler Moy, Damien Riat, Théo Rochette, Dario Rohrbach, Tristan Scherwey, Sven Senteler, Dario Simion, Jonas Taibel, Calvin Thürkauf