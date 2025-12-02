DE
Nouvelle amère pour CP Berne
Simon Moser contraint d’arrêter sa carrière après une blessure

Simon Moser, 36 ans, du CP Berne, met fin à sa carrière suite à une blessure. Le double médaillé d'argent aux championnats du monde ne reviendra pas sur la glace cette saison. Le SCB annoncera officiellement sa retraite mardi.
Publié: 10:37 heures
|
Dernière mise à jour: 10:40 heures
Le Bernois Simon Moser est contraint de mettre un terme à sa carrière.
Photo: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo Steiner

Amère nouvelle pour le CP Berne: Simon Moser (36 ans), blessé et absent depuis la mi-octobre, ne retrouvera pas la glace cette saison. Mardi, le CPB annoncera non seulement la fin prématurée de sa saison, mais aussi la retraite du double médaillé d’argent aux championnats du monde (2013 et 2018).

«Incroyabement difficile»

«C’est incroyablement difficile pour moi de mettre un terme à ma carrière. Pour moi, le CPB a toujours été plus qu’un club, c’était ma maison. Je suis reconnaissant pour tous les moments vécus avec mes coéquipiers, les fans et toute l’organisation. Aujourd’hui, ma santé passe avant tout. Je garderai à jamais dans mon cœur le temps passé dans le maillot du CPB», a déclaré Simon Moser dans un communiqué du club.

Originaire de Berne, Simon Moser a disputé 895 matchs en Ligue nationale, dont 614 sous les couleurs du CP Berne. Il a débuté en hockey sur glace junior avec les SCL Tigers lors de la saison 2007-2008. Après sa médaille d’argent au Championnat du monde 2013, il a traversé l’Atlantique, mais n’a disputé que six matchs en NHL avec les Predators de Nashville.

De retour en Suisse après une seule saison en Amérique du Nord, il a rejoint le CP Berne, avec lequel il a remporté trois titres de champion (2016, 2017 et 2019). Il a également représenté la Suisse lors de sept championnats du monde et de deux Jeux olympiques entre 2011 et 2022.

