Bienne a vécu un vendredi noir face à Fribourg Gottéron

Fribourg Gottéron a souffert, mais s'est imposé à Bienne 2-3 après avoir mené de trois longueurs. Les Seelandais sont revenus en fin de match, mais n'ont pas pu égaliser.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les premières minutes de la soirée ont été totalement à l'avantage des Biennois. Toutes les actions se sont déroulées autour du but gardé par Loïc Galley. La doublure de Reto Berra, pas toujours à son avantage depuis le début de saison, a cette fois-ci fait forte impression. Le dernier rempart a réalisé des arrêts propres et n'a, surtout, jamais relâché de puck devant lui. Galvanisés par la sérénité de leur portier, les Dragons ont petit à petit mis le nez à la fenêtre.

Sur la première action nette, c'est Jan Dorthe, parfaitement mis sur orbite par Jeremi Gerber, qui a pu se présenter seul face Harri Säteri. Déjà buteur la semaine dernière, le jeune joueur a réalisé le jeu parfait pour lever le puck dans le haut du filet (9e, 0-1). Les hommes de Roger Rönnberg ont rapidement fait le break sur leur premier power-play de la soirée. Après avoir été mauvais dans cette situation mardi contre Genève, les Fribourgeois ont cette fois-ci marqué par Henrik Borgström. L'ailier a profité d'un joli travail préparatoire de Marcus Sörensen (14e, 0-2). La fin de tiers a vu les visiteurs presser encore, sans pour autant inscrire de troisième but.

Jonah Neuenschwander encore

La période intermédiaire semblait devoir se dérouler sur le même rythme. Surtout que Marcus Sörensen a profité d'une passe parfaite de Jacob De La Rose pour se retrouver seul à 5 mètres du but seelandais. Le Suédois a inscrit proprement le 3-0 à bout portant (29e, 0-3). Petr Cajka, pénalisé, était revenu sur la glace depuis une seconde seulement. Cette réussite n'a donc pas gonflé les statistiques de power-play fribourgeoises.

C'est à cet instant que la rencontre a quelque peu changé. Une minute plus tard, Jonah Neuenschwander trompait Loïc Galley en contre-attaque à la suite d'un changement de ligne hasardeux des Dragons (30e, 1-3). Le jeune attaquant de 16 ans avait déjà inscrit le 1-3 alors que son équipe était menée 3-0 par Ajoie récemment. Derrière, il avait marqué un doublé et son équipe s'était imposée 4-3 après prolongation. À cet instant, on était en droit de se demander si ce but du joyau seelandais était un mauvais présage pour les visiteurs?

Ce d'autant plus que les minutes suivantes ont tournée en faveur des joueurs locaux. Mais le gardien Loïc Galley a tenu bon pour permettre à son équipe d'atteindre la pause avec un avantage de deux longueurs.

Lors de l'ultime période, les Biennois ont commencé avec une période de supériorité numérique qui aurait pu totalement les relancer. c'est finalement Leo Braillard qui a réduit l'écart pour son premier but en National League. Le Chaux-de-Fonnier a profité d'un service de Petr Cajka pour se retrouver en positon idéale (51e, 2-3). En fin de rencontre, les joueurs locaux ont pressé, mais ils ne sont pas parvenus à égaliser à cause, notamment, d'un très bon Loïc Galley.

Retour à la troisième place

Au classement, Fribourg Gottéron repasse à la deuxième place en devançant Genève-Servette, au repos ce vendredi soir. Mieux, les Dragons reviennent à trois longueurs du Lausanne HC, second. Ils ont disputé un match de moins que les Vaudois et sont donc virtuellement à leur hauteur. Samedi, les hommes de Roger Rönnberg accueilleront le CP Berne pour le derby de Zähringen.

Bienne, de son côté, doit se résigner à regarder derrière. Le Top 8 semble définitivement inaccessible, surtout après ce revers à domicile face à Fribourg Gottéron. Samedi, les hommes de Martin Filander se rendront à Ambri pour une rencontre à six points face à un adversaire direct pour une place en play-in.