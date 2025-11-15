Fribourg s’incline face à Ambri

Ambri - Fribourg
Fribourg a manqué l’occasion de confirmer sa belle victoire acquise la veille contre Davos. Les Dragons se sont inclinés 4-2 sur la glace d’Ambri. Les Léventins ont rapidement pris les devants grâce à une réussite de Dominic Zwerger (2e).
Jacob De la Rose (30e) puis Lucas Wallmark (36e) pensaient avoir retourné le match, mais un tir au but transformé par Michael Joly (48e) a remis les compteurs à zéro. Manix Landry a offert la victoire aux siens à la 55e et Miles Müller a scellé le score dans la cage vide (60e).
Lugano - Bienne
Bienne a concédé une quatrième défaite consécutive en s’inclinant 6-0 à Lugano. Un doublé de Luca Fazzini (7e et 23e) et un triplé de Mike Sgarbossa (28e, 36e et 60e) ont permis aux bianconeri de poursuivre sur leur bonne lancée. Les Tessinois ont remporté huit de leurs dix derniers matches.
Ajoie - Genève
Ajoie a fait plaisir à ses supporters. En plus d’avoir annoncé la prolongation de Jerry Turkulainen, le HCA a battu Genève-Servette. Les Jurassiens ont profité d’une pénalité de cinq minutes contre Jan Rutta pour ouvrir le score grâce à Jonathan Hazen (3e).
Dominateurs, les Aigles ont ensuite poussé pour égaliser. Mais Antoine Keller, qui vivait sa première titularisation sous le maillot d’Ajoie, a tenu bon pour s’offrir un blanchissage. Turkulainen a tué le match dans la cage vide (60e).
Rapperswil - Kloten
Rapperswil-Jona a mis fin à sa série de sept défaites consécutives. Après avoir été menés 2-0, les Saint-Gallois ont battu Kloten 3-2 après prolongation.
Langnau - Berne
Le derby bernois a souri au CP Berne. Les Ours se sont imposés 4-3 après prolongation à Langnau, au terme d’une rencontre à rebondissements.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
23
32
55
2
Lausanne HC
24
19
42
3
Rapperswil-Jona Lakers
24
-4
42
4
HC Fribourg-Gottéron
24
15
41
5
EV Zoug
22
8
40
6
ZSC Lions
23
19
40
7
HC Lugano
24
16
40
8
Genève-Servette HC
24
-9
39
9
SCL Tigers
24
-5
31
10
HC Ambri-Piotta
24
-23
28
11
EHC Kloten
24
-14
28
12
SC Berne
23
-10
27
13
EHC Bienne
23
-8
27
14
HC Ajoie
24
-36
15