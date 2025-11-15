DE
Bienne est humilié à Lugano
Fribourg s’incline face à Ambri

Fribourg est battu par Ambri-Piotta (4-2). Les Fribourgeois menaient au début du troisième tiers avant qu’Ambri ne renverse la situation. Retrouvez tous les highlights de la soirée.
Ambri - Fribourg

Fribourg se fait surprendre par Ambri
2:55
Ambri - Fribourg:Fribourg se fait surprendre par Ambri

Fribourg a manqué l’occasion de confirmer sa belle victoire acquise la veille contre Davos. Les Dragons se sont inclinés 4-2 sur la glace d’Ambri. Les Léventins ont rapidement pris les devants grâce à une réussite de Dominic Zwerger (2e).

Jacob De la Rose (30e) puis Lucas Wallmark (36e) pensaient avoir retourné le match, mais un tir au but transformé par Michael Joly (48e) a remis les compteurs à zéro. Manix Landry a offert la victoire aux siens à la 55e et Miles Müller a scellé le score dans la cage vide (60e).

Lugano - Bienne

Lugano surclasse Bienne 6-0
3:02
Lugano - Bienne:Lugano surclasse Bienne 6-0

Bienne a concédé une quatrième défaite consécutive en s’inclinant 6-0 à Lugano. Un doublé de Luca Fazzini (7e et 23e) et un triplé de Mike Sgarbossa (28e, 36e et 60e) ont permis aux bianconeri de poursuivre sur leur bonne lancée. Les Tessinois ont remporté huit de leurs dix derniers matches.

Ajoie - Genève

Ajoie bat Genève au Jura
2:17
Ajoie - Genève:Ajoie bat Genève au Jura

Ajoie a fait plaisir à ses supporters. En plus d’avoir annoncé la prolongation de Jerry Turkulainen, le HCA a battu Genève-Servette. Les Jurassiens ont profité d’une pénalité de cinq minutes contre Jan Rutta pour ouvrir le score grâce à Jonathan Hazen (3e).

Dominateurs, les Aigles ont ensuite poussé pour égaliser. Mais Antoine Keller, qui vivait sa première titularisation sous le maillot d’Ajoie, a tenu bon pour s’offrir un blanchissage. Turkulainen a tué le match dans la cage vide (60e).

Rapperswil - Kloten

Rapperswil remporte son match contre Kloten aux prolongations
4:07
Rapperswil - Kloten:Rapperswil remporte son match contre Kloten aux prolongations

Rapperswil-Jona a mis fin à sa série de sept défaites consécutives. Après avoir été menés 2-0, les Saint-Gallois ont battu Kloten 3-2 après prolongation.

Langnau - Berne

Berne remporte le derby bernois aux prolongations
4:20
Langnau - Berne:Berne remporte le derby bernois aux prolongations

Le derby bernois a souri au CP Berne. Les Ours se sont imposés 4-3 après prolongation à Langnau, au terme d’une rencontre à rebondissements.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
23
32
55
2
Lausanne HC
Lausanne HC
24
19
42
3
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
24
-4
42
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
24
15
41
5
EV Zoug
EV Zoug
22
8
40
6
ZSC Lions
ZSC Lions
23
19
40
7
HC Lugano
HC Lugano
24
16
40
8
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
24
-9
39
9
SCL Tigers
SCL Tigers
24
-5
31
10
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
24
-23
28
11
EHC Kloten
EHC Kloten
24
-14
28
12
SC Berne
SC Berne
23
-10
27
13
EHC Bienne
EHC Bienne
23
-8
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
24
-36
15
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
