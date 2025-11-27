Dans le podcast «Schlagschuss» enregistré par la NHL, Lian Bichsel est revenu sur son exclusion de l'équipe de Suisse. La Fédération a précisé certaines choses. Et les leaders de l'équipe ont fait bloc derrière les dirigeants. La tension est à son comble.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lian Bichsel n’a pas eu besoin d’en dire beaucoup pour mettre le feu à une affaire déjà électrique. Au moment où la Fédération suisse de hockey (SIHF) cristallise les critiques pour ne pas sélectionner le Soleurois, un joueur établi en NHL, le défenseur de 20 ans a, lui, demandé publiquement «que la vérité sorte». Une phrase lourde, glissée dans un podcast publié par la NHL.

«Depuis tout petit, j’ai regardé les JO. C’est un immense privilège d’y participer, explique le banni. Mais pour l’instant, il est très difficile de m’exprimer sur ce sujet». À l'heure actuelle, les discussions avec la Fédération et son management seraient «agitées», raison pour laquelle ile ne veut pas «remuer le couteau dans la plaie». Pour le moment.

En parallèle, la SIHF campe sur une position diamétralement opposée. Pas question de parler davantage de ce cas spécifique. Pour les dirigeants de Glattburgg, tout repose sur «des principes clairement définis, qui valent pour tous les joueurs», et qu’elle se dit déterminée à appliquer «de manière égale». Le président Urs Kessler insiste: «La ligne actuelle est largement soutenue, que ce soit par la direction, le comité sportif, le National Team Committee ou même le groupe des capitaines – Josi, Hischier, Glauser, Niederreiter et Genoni».

«Aucun contact»

Cette fermeté contraste avec les mots du joueur. «Je suis Suisse et je resterai toujours Suisse», répète le principal intéressé, rappelant que son père portait déjà le maillot national… en handball. Le fait de défendre les couleurs du pays n’est pas un détail pour lui. C’est un héritage, presque une obligation morale. «Pour moi, c’est un privilège immense de représenter la Suisse. Nous devons pouvoir clore ce dossier et aller de l’avant.»

Le modérateur de l’interview tente de creuser autour de cette fameuse vérité qui doit sortir. Mais Lian Bichsel n'en dira pas plus en raison des discussions qui sont toujours en cours et qu'il ne veut pas «appuyer là où ça fait mal».

Pour la Fédération, la réponse à la question de la présence de Lian Bichsel en février prochain à Milan est claire et nette: Nein. «Il n’y a actuellement aucun contact avec le sélectionneur», précise le joueur. Il devrait en être de même pour le Mondial en Suisse en mai prochain. «Bien sûr que j’espère être dans l’effectif. Ce serait un immense rêve comme jeune joueur.» Au vu de la fermeté affichée dans les bureaux, difficile de croire en une issue favorable pour le joueur.

«Nous soutenons ces règles»

Ce d'autant plus que la Fédération a sorti un atout supplémentaire au moment de prendre position sur cette affaire qui traine désormais depuis très (trop) longtemps. Le groupe des capitaines composé de Roman Josi, Nico Hischier, Andrea Glauser, Nino Niederreiter et Leonardo Genoni a également pris la parole. Et ce n'est de loin pas pour soutenir Lian Bichsel. Bien au contraire: «Nous soutenons pleinement les principes et règles définis ensemble, ainsi que la décision qui en découle, et qui s’appliquent de manière égale à tous les joueurs. Ces lignes directrices ont été élaborées au sein du groupe des capitaines et constituent un élément important de notre culture d’équipe et de notre succès».

Inutile de préciser que les positions n'ont jamais semblé aussi éloignées qu'aujourd'hui entre les deux camps. La SIHF précise qu'elle ne fera pour le moment plus d'autre commentaire sur cette affaire.