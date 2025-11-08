Le désaccord avec la Fédération suisse de hockey va probablement coûter à la star de la NHL Lian Bichsel sa participation aux Jeux olympiques. Mais tout est-il vraiment clair dans cette histoire?

1/7 La star de la NHL Lian Bichsel n'est pas à la disposition de l'équipe nationale pour les Jeux olympiques. Photo: IMAGO/Imagn Images

Dino Kessler

Lian Bichsel (21 ans) n'est pas à la disposition de l'équipe nationale suisse pour les Jeux olympiques de février. La raison? Le défenseur soleurois de NHL (Dallas Stars) a été suspendu par la Fédération suisse de hockey sur glace (SIHF) jusqu'aux championnats du monde 2026. Son bannissement prendra fin après le tournoi organisé à Zurich et Fribourg.

Juste pour donner une idée de la portée de cette affaire: L'un des meilleurs jeunes défenseurs du monde ne joue pas pour la Suisse, dont le réservoir en la matière n'est de loin pas illimité. Or, les indices s'accumulent pour montrer que les fautes présumées de Lian Bichsel n'ont pas la portée que l'on supposait au départ.

Selon les nouvelles informations disponibles, Lian Bichsel était prêt à participer aux championnats du monde M20 à Edmonton à l'été 2022. En raison de la charge de travail considérable de cette année (tests de fitness pour la NHL, repêchage NHL, entraînement estival, préparation au championnat du monde, nombreux voyages en Amérique du Nord), son management a exigé, avant le camp d'entraînement pour ce championnat du monde et en accord avec les partenaires contractuels (Dallas Stars, Leksand), une pause de deux semaines pour le joueur, pour des raisons de santé et de récupération. Un accord que la fédération n'a pas voulu ratifier. La fédération a ensuite fait savoir que Lian Bichsel avait déclaré forfait pour cette Coupe du monde.

En avril 2025, l'entraîneur de l'équipe nationale Patrick Fischer a initié une tentative de conciliation au cours de laquelle Lian Bichsel aurait dû s'excuser auprès du public suisse dans une lettre ouverte (que Blick a pu consulter). Il y a renoncé, ne voulant montrer aucune faiblesse.

Ce sont les dernières révélations d'une saga qui dure depuis plus de quatre ans.

Le procès-verbal de l'affaire Bichsel / SIHF

Pour la première fois, des tensions avant le championnat du monde M20

Lian Bichsel (18 ans à l'époque) est présent lors du championnat du monde M20, en hiver 2021/2022 au Canada. Le tournoi a malheureusement dû être interrompu en raison de la pandémie de Covid, et il a été disputé dans son intégralité en août 2022.

Avant le camp d'entraînement de ce championnat du monde M20 à Edmonton, Lian Bichsel demande un repos de deux semaines après avoir été victime d'une commotion cérébrale au printemps et avoir dû se remettre en forme et accélérer son entraînement estival avant les tests pour candidats à la NHL fin mai à Buffalo (USA). Lors de ces tests de la NHL, le Soleurois avait obtenu de bonnes valeurs, mais il a tout de même dû se rendre peu après à Macolin pour passer d'autres tests.

Début juillet, Lian Bichsel a été sélectionné par les Dallas Stars lors du premier tour du repêchage de la NHL (18e position) à Montréal. Son management a ensuite réaffirmé à plusieurs reprises - notamment par écrit - la volonté de Lian de participer au championnat du monde junior si on lui accordait ce repos pour se ressourcer.

Dans un message Whatsapp du 14 juillet 2022 adressé par Frédéric Holdener, le manager de Lian Bichsel, au directeur de l'équipe nationale Lars Weibel, on peut lire: «Je viens de téléphoner à Dallas, Lian peut jouer les CM M20. Leksand est également d'accord. Toutes les parties impliquées sont toutefois d'accord pour dire que Lian a besoin de deux semaines de repos, il pourrait donc être avec l'équipe le 2 août». Frédéric Holdener confirme: «Nous avions alors expliqué que nous avions demandé cette pause pour des raisons de santé, il s'agissait seulement de récupérer après un printemps et un été intenses, avec de nombreux voyages et une charge de travail élevée». Le directeur de l'équipe nationale, Lars Weibel, a refusé cette pause à Lian Bichsel, ce qui a entraîné l'absence du joueur lors de la préparation et également lors de la Coupe du monde. La fédération a informé via les médias suisses que Lian Bichsel avait refusé l'invitation à participer au championnat du monde juniors.

Lian Bichsel a ensuite de nouveau été présent au championnat du monde M20 qui a eu lieu en hiver 2022 à Edmonton - apparemment, les différences ont donc été aplanies.

La Suède plutôt que l'AHL: Lian Bichsel prend des risques

Au début de l'année 2023, Lian Bichsel dispute huit matches pour l'équipe nationale A, bien que son contrat avec Leksand (Suède) ait expiré et qu'il n'ait pas encore signé de contrat NHL avec Dallas. Un risque qu'il a accepté de prendre pour l'équipe nationale. Le 5 mai, il se fracture la cheville lors d'un match contre la Suède et doit être opéré. Il s'avérera plus tard que la fédération n'avait pas souscrit d'assurance accident pour lui. Les frais sont pris en charge par son manager qui, selon ses propres dires, sera indemnisé plus tard par l'assurance maladie privée de son joueur.

Le 1er décembre 2023, Lian Bichsel quitte l'AHL (Texas Stars) pour la Suède et Rögle, pour progresser dans la ligue supérieure suédoise. Une décision qui n'est pas appréciée par les Dallas Stars. Lian Bichsel se retrouve sous pression de toutes parts: il doit absolument obtenir une place de titulaire à Rögle, c'est pourquoi il renonce alors au championnat du monde M20 à Göteborg, qui commence le 26 décembre. «Des quatre championnats du monde U20 possibles pour Lian, c'est le seul pour lequel il a donné une réponse négative à la fédération», explique Frédéric Holdener. Lian Bichsel devient ensuite une valeur sûre chez Rögle et atteint même la finale des play-off avec une équipe qui était auparavant en difficulté.

Suspension jusqu'aux championnats du monde 2026

En avril 2024, la SIHF annonce que Lian Bichsel sera suspendu jusqu'au lendemain du Mondial 2026, qui se déroulera en Suisse. La fédération justifie sa décision par des règles de comportement internes. Il a été question d'infractions répétées de la part de Lian Bichsel, bien que les différends de 2022 aient été réglés et que seul le refus de participer au championnat du monde M20 de 2023 puisse être considéré comme une infraction.

Le 2 avril 2025, l'entraîneur de l'équipe nationale Patrick Fischer fait une tentative de réconciliation encore inconnue. La lettre ouverte demandée à Lian Bichsel n'aboutit cependant pas, car le joueur ne voulait pas mettre genou à terre devant le public suisse.

Le 30 septembre 2025, une lettre de la SIHF arrive sur le bureau du management de Lian Bichsel. Dans ce courrier, la fédération assure qu'aucune sanction n'a été officiellement prononcée contre Lian Bichsel. La fédération veut manifestement se prémunir contre toute action en justice. Ainsi, on dit maintenant que la décision de renoncer à Lian Bichsel appartient au sélectionneur de la Nati. Et celui-ci est bien sûr libre de choisir qui il veut convoquer pour son équipe.

La fédération réagit avec retenue

Interrogé, le directeur de la Nati Lars Weibel déclare: «Nous avons une responsabilité envers tous les joueurs, les paramètres de nos règles concernant les convocations sont les mêmes pour tous, c'est la base de notre collaboration avec les joueurs. Nous avons cherché à plusieurs reprises et de manière proactive une solution avec Lian Bichsel».

D'ici au 31 décembre, Patrick Fischer doit transmettre sa convocation pour Milan aux fonctionnaires du CIO. On pourrait encore se demander ce que pensent les Dallas Stars du fait que l'un de leurs espoirs pour le plus grand tournoi du monde soit mis au frigo. Cette comparaison directe avec d'autres joueurs de haut niveau pourrait être très précieuse pour Lian Bichsel et Dallas à différents égards.