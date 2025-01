1/6 Alexander Ovechkin possède un tir redoutable. Photo: keystone-sda.ch

Dino Kessler

Alexander Ovechkin fêtera son 40e anniversaire le 17 septembre 2025. La question est de savoir s’il aura alors en poche le record que l’on croyait éternel de Wayne Gretzky. Le plus grand joueur de tous les temps (selon les Canadiens) avait marqué 894 buts en 1487 matches au cours de sa brillante carrière. Alexander Ovechkin en est lui à 871 réussites. La dernière fois qu’il a marqué, c’était contre Minnesota, après une pause de 16 matches pour cause de blessure.

«The Great8» (le grand huit), comme on appelle aussi l’attaquant des Washington Capitals en Amérique du Nord, n’est donc qu’à 24 buts du record. Il lui reste 44 matches pour y parvenir cette saison. S’il continue au même rythme (18 buts en 22 matches jusqu’à présent), il y parviendra facilement.

Il peut continuer de jouer

Dans la meilleure ligue du monde, le comptage des buts a été introduit quasiment en même temps que la première mise en jeu, en 1917. En matière de statistiques, la NHL ne laisse donc rien à désirer. Ce n’est pas seulement la passion pour les mesures administratives qui distingue la NHL des ligues européennes: en Amérique du Nord, les statistiques de saison régulière et des play-off sont strictement séparées. Si Alexander Ovechkin ne parvient pas à battre le record lors des 44 matches restants de la saison régulière 2024-2025, il devra patienter jusqu’à la suivante. Mais ce ne sera pas un problème, les Capitals ont déjà signalé qu’ils laisseraient le Russe jouer jusqu’à ce qu’il parvienne à son but, malgré le fait que son contrat arrive à expiration.

L’attaquant de 188 cm pour 110 kg a posé la première pierre d’une carrière unique lors de la saison 2005/2006. Avec 52 buts et 106 points, il avait remporté le titre de «rookie» de l’année, mais le titre de meilleur marqueur avait été remporté par Joe Thornton, qui avait été transféré de Boston à San Jose dans le cadre d’une transaction d’échange après son passage à Davos (le conflit social dans la NHL avait entraîné un lock-out et un passage en Suisse de différentes légendes).

Deux ans plus tard, Alexander Ovechkin a atteint son record de 65 buts. Au 21e siècle, seul l’attaquant vedette de Toronto Auston Matthews a fait mieux, avec 69 réussites sur une saison. Le record absolu dans cette catégorie est donc détenu par Wayne Gretzky: il avait marqué 92 buts en 80 matches lors de la saison 1981/1982. Un score stratosphérique.

La Stanley Cup et la proximité avec Poutine

Jusqu’à présent, Alexander Ovechkin a gagné environ 170 millions de dollars au cours de sa carrière et a établi divers records. Cette saison encore, il a marqué plus de 50 buts. Au total, il a effectué 13 saisons avec plus de 40 buts et 18 saisons au cours desquelles il a dépassé la barre des 30 réussites. Il a inscrit 31 coups du chapeau (le meilleur score étant de 50 pour Gretzky) et a remporté la Stanley Cup avec les Capitals lors de la saison 2017/2018. C’est peut-être le moment qui lui a valu le plus grand respect en Amérique du Nord. Auparavant, il avait la réputation d’être, malgré son titre de capitaine, trop individualiste à la vue de ses statistiques personnelles.

Le 7 juin 2018, les Capitals remportent la Stanley Cup avec leur capitaine Alexander Ovechkin. Photo: AP

Le Russe a également été critiqué pour sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine. Après l’invasion de l’Ukraine en février 2022, la NHL a toutefois rapidement clarifié sa ligne de conduite: des sanctions contre la Russie et une prise de position claire contre la guerre ont été instaurées, au contraire de mesures individuelles. Alexander Ovechkin ne s’est toujours pas distancié de Poutine, mais cela signifie-t-il pour autant qu’il partage ses opinions? Peut-être que oui. Mais il faut rappeler que les membres de la famille du joueur vivent toujours en Russie, ce qui l’oblige à la prudence.

Wayne Gretzky bon joueur

De son côté, Wayne Gretzky envisage la perte de son record avec sérénité: «Ce qu’Alexander a réussi jusqu’à présent est remarquable, incroyable et très bon pour la NHL. Il n’a qu’une influence positive sur notre sport, j’espère pouvoir être là et lui serrer la main le moment venu», affirme-t-il, bon joueur.

Après tout, il possède encore quelques records qu’il ne risque pas de perdre. En 1487 matches, Gretzky a par exemple inscrit à son actif non seulement 894 buts, mais aussi 1963 assists. Un score dément! Alexander Ovechkin n’en est «seulement» qu’à 707.