Pour la première de Yorick Treille, Genève s'impose

Genève - Bienne 6-4

Genève-Servette a pris une sacrée résolution pour 2025. Les Aigles ont tout simplement décidé de se séparer de Jan Cadieux, le coach qui leur avait rapporté le titre de champion de Suisse en 2023 et de champion d'Europe en 2024. Il a été remplacé par ses deux assistants, Yorick Treille et Rikard Franzen (actuellement avec l'équipe de Suisse M20 au Mondial). Ceux-ci ont d'ailleurs faiblement été applaudis par le public avant le match, tandis que les ultras ont déployé une banderole: «À jamais dans l'histoire, merci Jan.»

Malgré le changement d'entraîneur et la grosse domination de Genève en début de match, les Grenat ont encaissé le premier but de la partie. Car même si l'homme fort à la bande n'est plus le même, les erreurs individuelles se paient toujours cash. Et lorsque Simon Le Coultre se fait intercepter le puck à la ligne bleue, Fabio Hofer ne se fait pas prier pour aller affronter le portier genevois et ouvrir le score (4e).

Chose positive pour Genève: le power-play a semblé toujours bien fonctionner. Et alors que le joueur biennois pénalisé allait revenir sur la glace, Teemu Hartikainen a profité d'être seul dans le slot pour inscrire un but pour son retour au jeu (12e). Une joie de courte durée puisque deux minutes plus tard, Fabio Hofer pouvait glisser la rondelle au fond après avoir lui-même réalisé une déviation initiale sur le poteau.

Bien mal embarqué, Genève est revenu dans le deuxième tiers le couteau entre les dents. En l'espace de quatre minutes, les Aigles ont inscrit la bagatelle de quatre buts. Simon Le Coultre s'est d'abord rattrapé de son erreur avant que Roger Karrer ne tire sur Gaël Christe et donne l'avantage au GSHC pour la première fois de la soirée. Tanner Richard et Vincent Praplan ont ensuite salé l'addition, alors que la défense seelandaise semblait à la rue. Les Grenat auraient même pu aggraver encore davantage le score, eux qui ont directement évolué en power-play après le 5-2. Finalement, c'est Bienne qui a inscrit le but de l'espoir par Aleksi Heponiemi, qui a été le plus prompt sur le rebond (33e).

Sauf que les visiteurs ne se sont jamais relevés de la claque infligée en début de tiers médian. Un but à 3 minutes de la fin du match a certes redonné un dernier coup de boost à Bienne et une frayeur du côté des Aigles, mais Genève a tranquillement pu terminer sa rencontre en inscrivant un but dans la cage vide et ainsi, gagner son premier match sous l'ère Yorick Treille. Une victoire qui va évidemment faire du bien au moral dans les rangs genevois. Prochain rendez-vous pour les Grenat: une double confrontation face à Langnau ce week-end, samedi dans l'Emmental et dimanche aux Vernets.

Ambri - Langnau

L'année débute mal pour les Léventins. Défaits le 23 décembre par leurs voisins luganais, ils se sont inclinés ce soir malgré l'indiscipline de Langnau (quatre pénalités dans le deuxième tiers). C'est Pesonen qui a ouvert le score en faveur des tigres (28'37, passes de Malone et Saarijarvi), avant que Saarijarvi ne double la mise (50'10, Baltisberger). Le récent transfuge DiDomenico a pu réduire l'écart (50'31, Kubalik), mais cela n'a pas suffi. Ambri glisse un peu plus vers le fond du classement et devra bientôt se méfier d'Ajoie (15 points d'écart, 2 matchs de moins pour les Jurassiens), alors que Langnau peut encore croire au top 6.

Berne - Lugano 1-4

Une autre équipe a vécu une soirée compliquée à domicile, il s'agit de Berne qui a vu Lugano prendre l'avantage dès la première période par Joly (15'21, Sekac, Dahlström). Revenant au score dans le tiers médian (Klok 20'40, Crzarnik, Scherwey), les ours ont craqué en fin de rencontre. Grâce à des réussites de Fazzini (41'03, Carr, Arcobello), Carr (50'39, Aebischer, Fazzini) et Sekac (58'39, Joly, Peltonen, cage vide), Lugano a ainsi pu dépasser Ambri au classement et recoller avec le trio Bienne - Fribourg - Genève.

Rapperswil - Zoug

Les Zougois ont pris le meilleur départ dans cette rencontre, convertissant leur premier power-play par l'intermédiaire d'Herzog (3'27, Martschini, Vozenilek). Si la deuxième période n'a pas fait avancer les débats (1-1, Jensen pour Rapperswil et Martschini pour Zoug), la rencontre s'est décidée en dernière période. Le festival offert par Rask (41'03, Nardella), Jensen (43'55), Jelovac (49'09, Moy, Fritz) et Dunner (59'18, cage vide) ont permi aux Saint-Gallois de clouer leurs adversaires, ceux-ci ne trouvant la faille qu'une fois dans la période (Herzog à nouveau, 57'32). Ce succès rapproche ainsi les deux équipes, Zoug se battant pour conserver la place dans les six meilleurs, et ''Rappi'' pour y entrer.