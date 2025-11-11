DE
Première défaite à domicile
Deux points pour Timo Meier, mais les Devils s'inclinent

Les Devils de New Jersey ont subi leur première défaite à domicile en huit matches, s'inclinant 3-2 en prolongation contre les Islanders. Timo Meier a brillé avec un but et une assist, mais cela n'a pas suffi pour éviter la défaite.
Publié: il y a 47 minutes
Timo Meier a marqué deux points hier soir.
Photo: IMAGO/Imagn Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Première défaite à domicile en huit matches pour New Jersey. Les Devils se sont inclinés 3-2 ap malgré deux points de Timo Meier.

Dès la 3e minute, l'Appenzellois a ouvert le score en power-play pour son 5e but de la saison. Menés 2-1, les Devils ont dû attendre la toute fin de la troisième période pour égaliser par Simon Nemec. Timo Meier a offert un deuxième assist sur cette réussite tombée à cinq secondes de la sirène.

Nico Hischier, attaquant le plus utilisé

Il n'a fallu que 77 secondes de prolongation pour que Mathew Barzal ne trouve l'ouverture. Avec près de 25 minutes de glace, Nico Hischier a été l'attaquant le plus utilisé. Il termine toutefois sans point, comme Jonas Siegenthaler qui a même eu droit à 16 secondes d'avantage numérique.

Nashville ne parvient toujours pas à trouver son rythme. Sans leur capitaine Roman Josi, toujours blessé, l'équipe du Tennessee a subi sa cinquième défaite consécutive, s'inclinant 6-3 face aux New York Rangers.

