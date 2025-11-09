Les Golden Knights d'Akira Schmid se sont inclinés en prolongation contre Anaheim. Il s'agit seulement de la deuxième défaite de la saison du gardien suisse, qui n'a pas brillé cette fois.

Akira Schmid et Vegas ont subi la loi des Ducks samedi Photo: Candice Ward

ATS Agence télégraphique suisse

Akira Schmid et les Golden Knights ont subi la loi d'Anaheim samedi en NHL. La franchise de Las Vegas s'est inclinée 4-3 après prolongation à domicile face aux Ducks, qui ont ainsi cueilli leur sixième victoire consécutive.

Schmid surpris par Trouba

Surprenants leaders de la Pacific Division devant Vegas, Anaheim a forcé la décision à 32 secondes de la fin de la période supplémentaire. Le défenseur Jacob Trouba a glissé la rondelle entre les jambières d'Akira Schmid sur un tir du revers.

Cette défaite est seulement la deuxième de la saison pour le gardien bernois, qui était aligné pour la huitième fois devant le filet des Golden Knights. Il a terminé cette partie avec 25 arrêts pour un taux de réussite de 86,2% seulement, alors que son vis-à-vis Petr Mrazek a brillé avec 36 parades.