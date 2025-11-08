DE
New Jersey en tête de division
Les Devils restent intraitables sur leur glace

Septième match à domicile et septième victoire pour New Jersey! Malgré un réel ascendant adverse, les Devils se sont imposés 2-1 devant Pittsburgh aux tirs au but.
Publié: il y a 47 minutes
La fête continue pour les Devils sur leur glace de Newark.
Jesper Bratt et Paul Cotter ont battu le portier Artur Silovs dans le shootout. New Jersey avait ouvert le score par Arseny Gritsyuk à la 20e avant de concéder l’égalisation à la 33e sur une réussite de Ryan Graves. A la faveur de ce succès, les Devils se sont à nouveau emparés de la première place de la Metropolitan Division.

Jonas Siegenthaler a été crédité d’un bilan de +1. En attaque, Timo Meier et Nico Hischier ont rendu une copie neutre. Touché au visage par un puck lors de l’ultime période, Nico Hischier a raté quelques shifts avant de revenir sur la glace.

