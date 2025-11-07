DE
Le seul Suisse a marqué!
Timo Meier arrache la prolongation au New Jersey

Les Devils de New Jersey continuent leur excellente saison avec une 10e victoire, le meilleur bilan de la NHL. Timo Meier, auteur du but égalisateur, souligne l'importance de continuer à améliorer leur jeu malgré ce bon début de saison.
Publié: 08:54 heures
Timo Meier (no 28) a été le seul Suisse à faire trembler les filets jeudis en NHL.
Photo: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les New Jersey Devils ont arraché la victoire face aux Canadiens de Montréal jeudi à Newark, en NHL (4-3 ap). Timo Meier a été décisif en marquant le 3-3 juste avant la fin du temps réglementaire.

L'ailier appenzellois a allumé la lampe pour la 4e fois de l'exercice à 67 secondes de la sirène finale, alors que la franchise du New Jersey évoluait à 6 contre 5. Son coéquipier suédois Jesper Bratt a ensuite marqué le but de la victoire en «overtime».

Timo Meier marque encore des points

Timo Meier, qui a obtenu la 3e étoile, a été le seul des trois «Swiss Devils» à noircir la feuille des compteurs jeudi. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler n'ont pas été avares en efforts sur la glace pour permettre à New Jersey de signer une 10e victoire cette saison.

«C'est bien d'avoir atteint dix victoires, mais nous voulons continuer à améliorer notre jeu», a déclaré Timo Meier, cité sur le site de la NHL. Aucune autre équipe de la prestigieuse ligue nord-américaine n'affiche un meilleur bilan que les Devils (10 victoires, 4 défaites) pour l'instant.

Janis Moser a également fêté un succès avec le Lightning de Tampa Bay, vainqueur 6-3 à Las Vegas face aux Golden Knights d'Akira Schmid, gardien remplaçant. Le défenseur seelandais a d'ailleurs été crédité d'un assist sur l'égalisation à 2-2 des Floridiens.

Pius Suter victorieux

Pius Suter est le dernier Suisse à avoir goûté aux joies de la victoire jeudi avec les Blues de Saint-Louis. Ces derniers se sont imposés 3-0 sur la glace de Buffalo grâce à leur portier canadien Joel Hofer, qui a détourné les 28 tirs des Sabres.

En revanche, Lian Bichsel et les Dallas Stars, battus devant leur public par les Ducks d'Anaheim (7-5) et Kevin Fiala, muet à Los Angeles face aux Florida Panthers, les champions en titre (défaite 5-2 des Kings), ont connu moins de succès. Toujours privés de leur capitaine bernois Roman Josi, les Predators de Nashville ont eux courbé l'échine dans le Tennessee contre Philadelphie (3-1).

