Alex Ovechkin entre dans l'histoire de la NHL en marquant son 900e but lors de la victoire 6-1 des Washington Capitals contre les St. Louis Blues. Le joueur russe de 40 ans devient le premier à atteindre ce cap.

900 buts en NHL pour Alex Ovechkin. Photo: AP

ATS Agence télégraphique suisse

«C'est très sympa»

«C'est très sympa d'être le premier à réaliser ça. C'est un grand moment», a commenté le joueur âgé de 40 ans et qui compte 1504 matchs de NHL.

Quand il a inscrit ce but historique après 2'39 dans le deuxième tiers du match, le public s'est levé comme un seul homme et tous ses coéquipiers se sont précipités sur la glace pour célébrer l'évènement avec lui tandis que des confettis pleuvaient sur la patinoire.

Le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue a été incapable de choisir son but préféré: «chaque but est si difficile à marquer que je ne peux pas en distinguer un en particulier», a-t-il souligné.

Meilleur marqueur de l'histoire

Alex Ovechkin est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NHL la saison dernière. Il avait alors battu le précédent record de 894 buts détenu par le légendaire canadien Wayne Gretzky.