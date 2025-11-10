Le Dallas de Lian Bichsel, bête noire du Kraken

Le Kraken de Seattle s'est encore incliné face à sa bête noire en NHL, le Dallas du Soleurois Lian Bichsel. Les Stars ont gagné 2-1 au Texas dimanche.

Lian Bichsel (deuxième depuis la droite) et Dallas ont encore gagné contre Seattle. Photo: Julio Cortez

ATS Agence télégraphique suisse

Dallas a ainsi signé un huitième succès de rang face à la franchise du nord-ouest des Etats-Unis. Celui-ci s'est décidé juste avant la première sirène, lorsque le Canadien Tyler Seguin a marqué le 2-1 décisif pour les Stars. Lian Bichsel a patiné plus de 15 minutes pour un bilan neutre.

Les Jets de Winnipeg et leur attaquant grison Nino Niederreiter ont de leur côté subi la loi des Ducks d'Anaheim (4-1). En Californie, les joueurs du Manitoba sont tombés sur l'une des meilleures équipes du moment en NHL, laquelle a signé une 7e victoire consécutive.