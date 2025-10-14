Timo Meier et Kevin Fiala brillent en NHL avec leurs deuxièmes buts de la saison. Timo Meier contribue à la victoire des Devils, tandis que Kevin Fiala amorce une remontée pour les Kings.

Deuxième but de la saison pour Timo Meier et Kevin Fiala

Un deuxième but cette saison pour Timo Meier. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Timo Meier et Kevin Fiala ont inscrit leur deuxième but de la saison en NHL. Meier a contribué au succès 3-2 des New Jersey Devils sur la glace des Colombus Blue Jackets.

L'Appenzellois a signé le premier but de la rencontre durant laquelle Nico Hischier a donné l'assist du 3-1 à 57 secondes de la sirène. Quant à Fiala, il a sonné la révolte pour les Los Angeles Kings: menés 3-0 chez les Minnesota Wild, le Suisse a signé le 3-1 à la 44e. Les Kings ont égalisé à 46 secondes de la fin, mais ont ensuite perdu aux tirs au but. Fiala a manqué son essai dans la séance décisive.

Revanche pour Pius Suter

Pius Suter a pour sa part donné un assist sur le premier but lors de la victoire 5-2 des St. Louis Blues à Vancouver face aux Canucks. Le Zurichois a ainsi pris une petite revanche face à son ancien club, pour qui il avait marqué 25 buts assortis de 21 passes décisives la saison dernière.