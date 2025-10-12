Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir en NHL

Les attaquants suisses brillent en NHL. Timo Meier, Nico Hischier et Pius Suter ont chacun marqué leur premier but de la saison samedi soir. Les New Jersey Devils ont remporté une victoire 5-3 contre le Tampa Bay Lightning.

Timo Meier (28) a montré la voie à suivre pour les Devils samedi Photo: Chris O'Meara

ATS Agence télégraphique suisse

La soirée de samedi fut faste pour les attaquants suisses en NHL. Timo Meier, Nico Hischier et Pius Suter ont tous trois marqué leur premier but de la saison. Timo Meier a ouvert la marque à la 9e minute dans un match gagné 5-3 par les New Jersey Devils sur la glace du Tampa Bay Lightning, toujours privé de Janis Moser (suspendu après une vilaine charge en pré-saison). L'Appenzellois a profité d'une passe décisive de son capitaine Nico Hischier.

Les rôles ont été inversés sur le 3-0 (14e), Nico Hischier trouvant la faille sur un assist de Timo Meier. Le centre valaisan a été désigné deuxième étoile de cette rencontre, largement dominée par les Devils (29 tirs cadrés à 17), la première revenant à son coéquipier Connor Brown qui a signé un doublé.

Troisième Suisse présent dans l'alignement de New Jersey, le défenseur Jonas Siegenthaler n'a pas inscrit de point samedi, mais il peut se satisfaire de son bilan de +2. Les Devils ont ainsi parfaitement sur réagir après leur défaite 6-3 subie à Carolina jeudi pour leur premier match de la saison. Le constat vaut également pour Pius Suter et les St. Louis Blues, qui se sont imposés 4-2 à Calgary après avoir été écrasés 5-0 par Minnesota jeudi. Le centre zurichois a scellé le score à la 54e en déviant un tir de Tyler Tucker pour sa première réussite sous ses nouvelles couleurs.