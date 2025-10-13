Publié: 13.10.2025 à il y a 46 minutes

Le défenseur Lane Hutson a signé lundi chez les Canadiens de Montréal jusqu'en 2034, pour un total de 70,8 millions de dollars. Il avait été désigné meilleur rookie de NHL la saison dernière.

Lane Hutson (à droite) a remporté le trophée désignant le meilleur rookie de NHL la saison dernière. (Archives) Photo: Adrian Wyld

ATS Agence télégraphique suisse

Hutson, 23 ans, a délivré un total de 66 points en 2024/25 pour les Canadiens, dont 60 assists, record de la ligue nord-américaine égalé pour un défenseur pouvant prétendre au trophée Calder. Il avait été choisi par Montréal au 2e tour de la draft 2022.

Les Canadiens de Montréal ont disputé les play-off de NHL lors du dernier championnat pour la première fois depuis 2021. La dernière des 24 coupes Stanley remportée par la franchise remonte à 1993.