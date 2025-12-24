Troisième victoire pour Nashville, Roman Josi encore décisif

Les Predators de Roman Josi ont cueilli une troisième victoire d'affilée mardi en NHL. Nashville a battu Minnesota 3-2 après prolongation grâce notamment à un but de son capitaine bernois.

Les Predators de Roman Josi ont signé mardi une troisième victoire consécutive en NHL. Nashville s’est imposé 3-2 après prolongation face au Minnesota, porté par un but de son capitaine bernois. Roman Josi a signé sa troisième réussite de la saison, la deuxième depuis son retour de blessure il y a un mois, d'un tir du poignet en supériorité numérique pour permettre à son équipe de prendre l'avantage 2-1 à la 18e minute. Il s'agit de son 16e point de la saison, mais aussi de son 193e but en saison régulière.

Les Predators ont forcé la décision après 53 secondes en «overtime» sur un but de Steven Stamkos pour cueillir un quatrième succès dans leurs cinq dernières sorties. Le retour de Josi a fait le plus grand bien à la franchise du Tennessee, qui a remporté huit des onze matches qu'elle a disputés en décembre.

Un match qui vire au cauchemar

Kevin Fiala a lui aussi trouvé le chemin des filets mardi, pour la 13e fois de la saison. L'attaquant saint-gallois des Kings a inscrit le but de l'espoir pour Los Angeles, le 3-1, à la 37e, en profitant d'un puck perdu par la défense du Kraken de Seattle. Mais Seattle a tenu bon pour s'imposer 3-2 en Californie.

La défaite fut également au rendez-vous pour les «Swiss Devils», qui se sont inclinés 2-1 à New York face aux Islanders. La soirée avait pourtant bien commencé pour New Jersey, qui a ouvert la marque à la 16e minute sur une réussite de Brett Pesce avec une passe décisive du Valaisan Nico Hischier à la clé. Mais ce dernier match avant la pause de Noël a viré au cauchemar. Jonas Siegenthaler a «réussi» un assist bien involontaire sur le 1-1 des Islanders signé Simon Holmström (32e), le gardien de New Jersey Jacob Markström ayant dégagé le puck directement sur son défenseur zurichois... Les Isles ont marqué le but de la victoire à 1'15 de la fin du temps réglementaire.