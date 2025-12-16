Fribourg et Zurich accueilleront le championnat du monde de hockey en mai prochain. A l'occasion du J-150, l'horloger Tissot a dévoilé ce mardi le décompte officiel à l'aéroport de Kloten.

Blick Sport

Le championnat du monde de hockey retrouvera la Suisse, dix-sept ans après! Plusieurs des meilleures équipes du monde s'affronteront en effet à Fribourg et à Berne, entre le 15 et le 31 mai 2026. La Suisse va-t-elle enfin réussir à décrocher l'or après deux médailles d'argent consécutives? Patrick Fischer l'espère bien sûr, afin de terminer son mandat de sélectionneur national de la plus belle des manières. Présent ce mardi à l'aéroport de Kloten, le technicien a eu l'occasion de s'entretenir avec plusieurs personnalités importantes du monde du hockey, dont Luc Tardif, le président de la Fédération internationale, qui avait lui aussi fait le déplacement.

Plusieurs invités prestigieux, dont Sylvain Dolla, CEO de Tissot, s'étaient en effet donné rendez-vous à «Zurich Flughafen» afin de passer tous ensemble un cap symbolique, celui du J-150. L'occasion pour Tissot de dévoiler un grand compte à rebours, placé stratégiquement sur le plus grand lieu de passage de l'aéroport, entre le Terminal principal et «The Circle».

«La Suisse aurait dû l'avoir en 2020, mais le Covid est passé par là. C'est votre tour maintenant et tout le monde du hockey en est heureux. Ici, nous avons la certitude que tout sera parfaitement organisé. Nous sommes plus que tranquilles», a assuré Luc Tardif. Pas de crainte à avoir comme à Milan: les patinoires de Zurich et de Fribourg sont opérationnelles depuis de longues années, les transports publics sont compétitifs et la position centrale de la Suisse en Europe de l'ouest garantit aux supporters de pouvoir se rendre sans trop de problème à ce championnat du monde qui devrait être une fête populaire.

Si l'inauguration de cette horloge a eu lieu à Zurich, Fribourg n'est pas oublié: un compte à rebours est installé devant la patinoire de Saint-Léonard depuis J-800. Chacun son tour!

Les groupes du championnat du monde

Zurich: Etats-Unis, Suisse, Finlande, Allemagne, Lettonie, Autriche, Hongrie, Grande-Bretagne

Fribourg: Canada, Suède, Tchéquie, Danemark, Slovaquie, Norvège, Slovénie, Italie