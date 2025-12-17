Les choix de Blick pour les Jeux olympiques 2026

Patrick Fischer se laisse jusqu'à la fin de l'année pour prendre les dernières décisions avec son staff. Blick se prononce dès maintenant.

Blick Sport

La question du gardien

Leonardo Genoni, qui a déjà qualifié la Suisse à trois reprises pour une finale de championnat du monde, et le gardien de Las Vegas Akira Schmid sont les deux portiers désignés. Reste pour nous une question: Reto Berra ou Stéphane Charlin?

Le gardien fribourgeois de 38 ans réalise une excellente saison. Mais l’an dernier, il a pris un congé de l’équipe nationale, ce qui aurait valu une suspension interne à d’autres joueurs – on pense par exemple au défenseur de Dallas Lian Bichsel, banni de la Nati.

Alors que Reto Berra a choisi de se ménager au printemps dernier, Stéphane Charlin a confirmé aux championnats du monde la saison grandiose qu’il venait de vivre avec les Langnau Tigers. Il est rentré au pays avec l’argent mondial, un taux d’arrêts de 93% et trois victoires en trois apparitions. De retour à Genève, le joueur de 25 ans n’a pas la tâche facile, ses coéquipiers n’étant pas toujours enclins à fournir un travail défensif irréprochable. Stéphane Charlin s’en sort néanmoins de mieux en mieux. Un jour ou l’autre, la succession de Leonardo Genoni et Reto Berra (38 ans tous les deux) s’imposera. Il est rassurant de savoir qu’avec Stéphane Charlin et Akira Schmid, la relève est prête.

À la recherche du huitième défenseur

Dean Kukan traverse actuellement une période délicate. Mais le défenseur du ZSC reste pour nous une valeur sûre, au même titre que le trio de NHL Roman Josi, Jonas Siegenthaler et Janis Moser. Ainsi que les travailleurs Michael Fora et Christian Marti. Ce dernier a démontré une fois de plus que, malgré sa blessure, il n’a rien perdu de sa solidité dans les duels ni de sa mobilité. En plus, le Zurichois est précieux pour la chimie du groupe. Le géant de Dallas Lian Bichsel, actuellement blessé, n’entre malheureusement pas en ligne de compte, la fédération ne l’ayant pas inscrit sur la liste des athlètes olympiques.

Un défenseur reste donc à trouver. Si l’on a l’impression que Tim Berni dispose des meilleures chances auprès de Patrick Fischer, après avoir été élu parmi les trois meilleurs joueurs suisses lors des Swiss Ice Hockey Games, le Zurichois ne nous a pas totalement convaincus lors de ses apparitions avec le GSHC et durant les six matches avec la Nati cette saison. En sa faveur, il y a toutefois le fait qu’il sait comment se mesurer à des adversaires de NHL grâce à son bref passage à Columbus, ainsi que sa participation à tous les matches du dernier championnat du monde.

Compte tenu des patinoires plus petites et de l’adversité plus robuste aux Jeux olympiques, on peut aussi imaginer que la dernière place en défense revienne à un joueur qui se distingue avant tout par sa présence physique. Sven Jung ou Fabian Heldner, actuellement blessé, pourraient être des options. Mais un autre profil a retenu notre attention: Simon Le Coultre. Le défenseur du Genève a déjà inscrit neuf buts cette saison, dont seulement deux en powerplay, où il n’est pas le premier choix. La semaine dernière, il a également convaincu en équipe nationale sans marquer. Intégrer au moins un joueur n’ayant pas encore disputé de grands tournois ne peut être que bénéfique.

Quatre places ouvertes en attaque

Sur les quatorze places disponibles en attaque, dix devraient être attribuées tant qu’aucun titulaire ne se blesse d’ici les Jeux olympiques: les stars de la NHL Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Nino Niederreiter, Pius Suter et Philipp Kurashev (actuellement blessé), les anciens joueurs de NHL des ZSC Lions Sven Andrighetto et Denis Malgin, ainsi que les convaincants Calvin Thürkauf et Damien Riat.

Blick envoie également ces quatre attaquants à Milan :

Sandro Schmid. Le gaucher s’est imposé sur la scène internationale lors du championnat du monde au printemps 2025. Il a tout: explosivité, envie d’attaquer, technique et courage. Une tendance qu’il confirme cette saison avec Gottéron.

Simon Knak. Comme Schmid, l’ailier du HCD a su se frayer – ou, dans son cas, se frapper – un chemin dans le cœur des supporters de la Nati lors des Mondiaux 2025. Toujours à fond en forechecking, doté d’une excellente technique de patinage et d’un sens du jeu affirmé, le tout combiné à un gabarit NHL (187 cm, 92 kg).

Christoph Bertschy. Capable d’évoluer au centre comme à l’aile, intrépide, rugueux et en plus habile avec le puck. Une arme polyvalente indispensable.

Tyler Moy. Meilleur buteur suisse des championnats du monde 2025, Moy est précieux dans toutes les situations grâce à son intelligence de jeu. Il s’entend parfaitement avec les stars de la NHL et, malgré ses qualités techniques, ne rechigne pas aux duels.