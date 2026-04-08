Les derniers espoirs de la franchise de Newark de disputer les séries se sont envolés dans la nuit de mardi à mercredi. Les coéquipiers de Nico Hischier se sont inclinés 1-5 contre les Philadelphia Flyers.

ATS Agence télégraphique suisse

La défaite face aux Philadelphia Flyers 5-1 dans la nuit de mardi à mercredi à domicile a mis fin aux espoirs des New Jersey Devils de participer aux play-off de NHL. Son trio suisse reste à quai.

Cette fin de saison prématurée, au terme de la saison régulière, s'est dessinée depuis longtemps. Le licenciement du manager général Tom Fritzgerald la veille semblait indiquer que la confiance n'était plus de mise au sein des instances dirigeantes de la franchise de Newark en vue d'arracher une qualification.

Un assist pour Siegenthaler

Face aux Flyers, l'équipe des Suisses Nico Hischer, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont rapidement perdu tout espoir d'éviter une quatrième défaite face à Philadelphie cette saison. Menés 2-0 après quatre minutes, les Devils sont brièvement revenus à un but grâce à Cody Glass à la 16e, grâce à une passe décisive de Siegenthaler. Mais Tyson Foerster a assuré la victoire des visiteurs en inscrivant un doublé en début de 2e tiers.

A quatre matches de la fin de la saison régulière, New Jersey est à neuf points de la dernière place qualificative occupée par les Flyers. Les Devils paient ainsi leurs résultats inconstants, eux qui ont par exemple concédé autant de victoires que de défaites lors de leurs huit dernières rencontres.

Une passe décisive pour Josi

De leur côté, Roman Josi et les Predators se sont rapprochés d'une qualification. Nashville a corrigé les Anaheim Ducks 5-0 à l'extérieur pour souffler la 8e place aux Los Angeles Kings au classement de la Conférence Ouest avec 84 points. Le défenseur bernois a délivré une passe décisive sur le 2-0 marqué par le Suédois Filip Forsberg en supériorité numérique au cours du deuxième tiers-temps.

Les Vegas Golden Knights devancent les Predators à la 6e place de quatre unités. Sans son gardien suisse Akira Schmid, l'équipe du Nevada s'est imposée 2-1 face aux Canucks, derniers du championnat.

Les Blues et le Zurichois Pius Suter risquent de connaître le même sort que New Jersey. St. Louis s'est incliné 3-1 face à l'Avalanche à domicile, deux jours après un succès 3-2 contre le même adversaire à Denver. A cinq journées de la fin, l'écart avec les Predators est de six points. A l'inverse, les Suisses Lian Bichsel et Janis Moser sont assurés de disputer les play-off avec leurs équipes respectives des Dallas Stars et du Lightning Tampa Bay.