DE
FR

Victoire des Devils
Nico Hischier célèbre son 600e match en saison régulière

New Jersey s'est imposé contre les Chicago Blackhawks 5-3 lundi en NHL. Pour son 600e match en saison régulière, le capitaine suisse des Devils Nico Hischier a délivré deux passes décisives.
Publié: 10:56 heures
Nico Hischier évolue depuis la saison 2017/18 avec les Devils.
Photo: Adam Hunger
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Désormais, le Valaisan est apparu à 622 reprises dans la ligue nord-américaine, si l'on prend en compte les play-off. Nico Hischier, 27 ans, est un pilier des Devils, équipe qu'il a rejointe lors de la saison 2017/18.

Lors de ses vingt minutes passées sur la glace face à Chicago, il s'est illustré avec un bilan de +2. Ses compatriotes et coéquipiers Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont également participé à la victoire en effectuant un assist chacun.

Plus sur le hockey
Au minimum un match de suspension contre Simas Ignatavicius
Avec vidéo
Play-off 2026
Son but était bien illicite
Au minimum un match de suspension contre Simas Ignatavicius
Le HC Ajoie se sépare de son entraîneur avec effet immédiat
Greg Ireland licencié!
Le HC Ajoie se sépare de son entraîneur avec effet immédiat

Moser et Bichsel s'inclinent

Ce résultat maintient mathématiquement l'espoir des Devils de participer aux play-off. Mais ils devront rattraper un retard de dix points sur la dernière place qualificative lors des neuf dernières rencontres de la saison régulière.

Déjà qualifiés pour les play-off, les Predators de Nashville du Bernois Roman Josi se sont inclinés 3-2 contre le Tampa Bay Lightning du Biennois Janis Moser, leader de la Conférence Est. Enfin, le Soleurois Lian Bichsel s'est incliné avec les Stars de Dallas à l'extérieur face aux Flyers de Philadelphie 1-2 après prolongation.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus