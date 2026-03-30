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Greg Ireland licencié!
Le HC Ajoie se sépare de son entraîneur avec effet immédiat

Le HC Ajoie a décidé de se séparer avec effet immédiat de son entraîneur Greg Ireland. Le directeur sportif, Julien Vauclair, assurera l'intérim.
Publié: 09:05 heures
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Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
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Greg Ireland avait encore un contrat pour une année.
Photo: Pius Koller

Le HC Ajoie va disputer mardi soir son quatrième match de barrage contre Ambri-Piotta avec un nouvel entraîneur. Menés 0-3, les Jurassiens ont réagi en licenciant leur entraîneur, Greg Ireland avec effet immédiat. Il est remplacé par le directeur sportif, Julien Vauclair, qui va assurer l’interim. «À un moment clé de la saison, le club a jugé nécessaire de prendre ses responsabilités pour provoquer une réaction forte et immédiate au sein de l’équipe», ont précisé les dirigeants du HCA.

Les Ajoulots sont actuellement dans une situation précaire puisqu'ils ne sont qu'à une défaite de devoir disputer une éventuelle série contre La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles sont toutefois menées 1-0 dans la finale de Swiss League et pourraient donc ne pas être au rendez-vous du barrage de promotion/relégation. Un titre valaisan serait le meilleur scénario pour le HCA qui avait dû lutter pour sa place dans l'élite l'an dernier face à Viège.

Greg Ireland était arriver fin octobre 2024 du côté de la Raiffeisen Arena à la place de... Julien Vauclair. Ce dernier avait en effet assuré l'interim après le licenciement de Christian Wohlwend. Le coach canadien était encore sous contrat pour une saison supplémentaire.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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