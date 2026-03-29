Les performances helvétiques ont marqué la NHL avec les buts de Pius Suter, Timo Meier et Lian Bichsel. Pendant ce temps, Roman Josi et Nashville ont concédé une nouvelle défaite dans la course aux play-off.

ATS Agence télégraphique suisse

Trois Suisses se sont illustrés dans la course aux play-off de NHL dans la nuit de samedi à dimanche. Pius Suter, Timo Meier et Lian Bichsel ont fait trembler les filets.

Pius Suter a marqué son douzième but de la saison lors de la victoire 5-1 des Blues de Saint-Louis à Toronto. Le Zurichois a inscrit le 3-1 en infériorité numérique lors du dernier tiers. Les Blues ont validé un 4e succès de rang, maintenant ainsi leurs espoirs de participer aux play-off. Ils ne sont plus qu'à quatre points des Predators de Nashville et de leur capitaine bernois Roman Josi, qui se sont inclinés 4-1 à domicile face aux Canadiens de Montréal, concédant un 2e revers d'affilée.

Hischier assiste Meier

Les New Jersey Devils se sont inclinés 5-2 face aux Carolina Hurricanes, alors qu'ils restaient sur deux victoires. L'Appenzellois Timo Meier avait donné l'avantage 1-0 aux Devils à la fin du premier tiers, grâce à sa 22e réussite de la saison. Son capitaine, la Valaisan Nico Hischier, a délivré la deuxième passe décisive sur ce but.

Le défenseur soleurois Lian Bichsel a lui porté son total de buts cette saison à quatre lors de la victoire des Dallas Stars 6-3 à Pittsburgh, en marquant le 4-2 au cours de la période médiane. Pour la franchise texane, deuxième meilleure équipe de la Conférence Ouest et d'ores et déjà qualifiée pour les play-off, ce succès a mis fin à une série de quatre défaites.