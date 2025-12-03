Victime d'une grosse charge lors d'un match contre les Ottawa Senators dans la nuit de dimanche à lundi, Lian Bichsel ne rejouera pas en 2025. Il sera probablement opéré.

ATS Agence télégraphique suisse

Coup dur pour Lian Bichsel: le défenseur suisse des Dallas Stars sera absent ces prochaines semaines en raison d'une blessure en bas de la jambe. Une opération sera peut-être nécessaire.

«Bichsel devra vraisemblablement être opéré. Nous pensons qu'il manquera en tout cas six à huit semaines», a indiqué Glen Gulutzan, l'entraîneur de la franchise texane. Le Soleurois avait subi une fracture de la cheville gauche en 2023. Il avait alors été opéré, et a subi l'été dernier une nouvelle intervention chirurgicale pour retirer la plaque.

Un succès pour Josi

Lian Bichsel s'est blessé dans la nuit de dimanche à lundi lors du succès de Dallas contre Ottawa (6-1). Le défenseur de 21 ans avait dû quitter ses coéquipiers à la fin de la deuxième période. Après une charge de Fabian Zetterlund, son patin s'était coincé dans la glace, et sa cheville s'était tordue. En souffrance, il était resté allongé sur la glace pendant un moment, puis avait dû être aidé pour se relever.

Roman Josi a fêté un rare succès avec les Nashville Predators, qui ont battu les Calgary Flames 5-1. Le défenseur suisse a été crédité d'un assist sur le troisième but de son équipe.