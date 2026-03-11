Malgré une réussite de Janis Moser, Tampa Bay a enregistré sa 6e défaite en 7 matches de NHL. Dans la nuit de mardi à mercredi, le Lightning s'est incliné 5-2 face aux Columbus Blue Jackets.

ATS Agence télégraphique suisse

Janis Moser est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan comptable mardi en NHL. Mais son but n'a pas suffi au Lightning, qui s'est incliné 5-2 face à Columbus.

Le défenseur biennois a permis à Tampa Bay de réduire l'écart à 3-2 à la 37e minute, signant sa 7e réussite de la saison - et son 24e point. Il a terminé avec un différentiel de +1 et affiche toujours le troisième meilleur bilan de la Ligue avec +41 au total.

Mais son équipe traverse une mauvaise passe, même si elle conserve pour l'heure la 3e place de la Conférence Est avec 82 points. Tampa Bay n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matches, alors que le Lightning avait fêté auparavant six victoires consécutives.

Succès important pour les Preds

Les Predators de Roman Josi ont quant à eux décroché un succès qui pourrait compter dans l'optique de la lutte pour les play-off. Nashville s'est imposé 4-2 à Seattle pour revenir à une longueur du Kraken, qui détient pour l'heure la deuxième «wild card» qui donnera accès aux play-off à l'Ouest.

Nashville, qui était pourtant mené 2-0 à la 10e minute, est désormais à égalité avec les Sharks de Philipp Kurashev. Ceux-ci ont subi les foudres des Buffalo Sabres, vainqueurs 6-3 pour un huitième succès consécutif. La soirée fut vraiment compliquée pour Kurashev, qui l'a terminée avec un bilan de -3.

A noter aussi la 40e victoire de la saison - la 12e dans leurs 13 dernières sorties - de Dallas. Les Stars du défenseur soleurois Lian Bichsel, qui affichent le deuxième meilleur bilan de la Ligue (et de la Conférence Ouest) derrière Colorado, ont battu les Vegas Golden Knights 2-1.