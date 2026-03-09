Buffalo bat Tampa Bay dans un match complètement fou

Le public de Buffalo a assisté à un match complètement fou dimanche en NHL. Les Sabres ont battu le Lighting de Janis Moser 8-7, après avoir été menés 7-5 à 10'12 de la fin du temps réglementaire.

ATS Agence télégraphique suisse

Joueur le plus utilisé de son équipe (26'17 passées sur la glace), Janis Moser a réalisé une performance de choix, en vain. Auteur d'un but (le 4-4 à la 38e) et de deux assists pour son troisième match à 3 points depuis ses débuts en NHL en 2021, le défenseur biennois a terminé avec un différentiel de +2. Il affiche un +40 sur la saison!

Cette rencontre a épousé un scénario improbable. Buffalo, qui a fêté sa septième victoire consécutive pour se retrouver en tête de la Division Atlantique pour la première fois depuis 16 ans, a ainsi mené 3-0 à la 26e puis 4-1 à la 32e. Le Lightning a alors renversé la table en marquant cinq buts d'affilée pour mener 6-4 à la 46e.

Emmenés par Tage Thompson (4 assists) et Jason Zucker (2 buts, 1 assist), les Sabres ont arraché la victoire grâce à une meilleure gestion des situations spéciales. Buffalo a marqué un but en infériorité numérique et surtout quatre en «powerplay», dont le 8-7 inscrit par Josh Doan à 4'17 de la fin.

Des Suisses gagnent, trois perdent

Deux joueurs suisses ont connu les joies de la victoire. Les Dallas Stars de Lian Bichsel (1 assist dimanche) ont battu Chicago 4-3 après prolongation pour cueillir un 11e succès dans leurs 12 derniers matches, alors que les St. Louis Blues ont dominé Anaheim 4-0 avec un but de Pius Suter (le 4-0, inscrit dans une cage vide).

La belle série des Devils de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler a en revanche pris fin dimanche. New Jersey, qui restait sur quatre victoires consécutives, s'est incliné 3-0 à domicile face à Detroit. La franchise de Newark reste à 10 points d'une place en play-off.