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Buffalo revient à 3-3
Giflés à domicile, les Canadiens devront jouer un match VII

Montréal s'effondre à domicile! Les Canadiens ont été écrasés 8-3 par les Buffalo Sabres samedi, qui égalisent à 3-3 dans la série. Un match 7 décisif aura lieu lundi à Buffalo.
Publié: 08:07 heures
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Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
Menant 3-1 après onze minutes, les Canadiens se sont effondrés.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Montréal a manqué le coche samedi devant son public. Les Canadiens ont été humiliés (8-3) par les Buffalo Sabres, qui ont ainsi égalisé à 3-3 dans cette demi-finale de la Conférence Est de NHL.

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Les supporters des Habs ont pourtant pu y croire samedi. Leurs favoris menaient ainsi 3-1 à la 11e minute, alors qu'ils n'avaient pourtant cadré que quatre tirs. Ils ont d'ailleurs «chassé» Alex Lyon, remplacé par Ukko-Pekka Luukkonen devant le filet de Buffalo après 10'34.

Un Dahlin de gala

Mais cette rencontre a rapidement tourné au cauchemar pour Montréal, qui aurait validé son ticket pour la finale de Conférence en cas de victoire. Emmenés par leur défenseur et capitaine Rasmus Dahlin (1 but, 4 assists), les Sabres ont même survolé les débats pour mener déjà 5-3 à la 33e minute.

Un septième match, lundi dans l'Etat de New York, sera donc nécessaire pour désigner l'adversaire de Carolina en finale de Conférence. Des Hurricanes qui ont quant à eux tout loisir de recharger leurs batteries après avoir conclu leurs deux premiers tours de play-off en quatre matches.

Les Sabres n'aborderont pas cet acte VII en toute sérénité. Buffalo a déjà disputé sept matches 7, avec un seul succès à la clé en 1997 face à Ottawa. Montréal affiche pour sa part un solide 16-9 dans cet exercice particulier. Et les Habs restent sur trois victoires à l'extérieur dans des matches 7, dont une acquise au 1er tour des séries finales 2026 face au Lightning de Janis Moser.

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