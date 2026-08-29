Cale Makar signe pour 8 ans et 163,2 millions

L'Avalanche du Colorado a prolongé le contrat de Cale Makar pour 8 ans et 163,2 millions de dollars. Avec 20,4 millions par saison, il devient le joueur le mieux payé de la NHL.

ATS Agence télégraphique suisse

Cale Makar est devenu vendredi le premier joueur de NHL à dépasser les 20 millions de dollars de salaire annuel. Le défenseur canadien de Colorado a signé une prolongation de contrat de huit ans qui lui rapportera au total 163,2 millions, a annoncé l'Avalanche.

Avec 20,4 millions par saison, Cale Makar (27 ans) bat le précédent record détenu par l'attaquant canadien Macklin Celibrini. Ce dernier a paraphé à la fin juillet une entente de cinq ans et 94 millions avec San Jose, soit 18,8 millions par an.

Cale Makar, à qui il restait un an de contrat, a remporté à deux reprises le Trophée Norris récompensant le meilleur défenseur de la Ligue (2022, 2025). Il a soulevé la Coupe Stanley en 2022 avec l'Avalanche, et a été désigné MVP des play-off cette année-là.

Médaillé d'argent au Jeux

Défenseur offensif, le no 4 de la draft 2017 affiche 507 points à son compteur en 470 matches de saison régulière, ainsi que 90 points en 90 matches de play-off. Il faisait partie de l'équipe du Canada médaillée d'argent aux JO 2026.

L'augmentation de 8,9 % du plafond salarial, fixé désormais à 104 millions de dollars par franchise, explique la hausse significative des salaires des joueurs signant de nouveaux contrats cet été. Un joueur ne pouvant pas percevoir plus de 20 % de la masse salariale totale, le salaire annuel maximum est de 20,8 millions de dollars.