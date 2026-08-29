Cale Makar signe pour 8 ans et 163,2 millions

Cale Makar est devenu vendredi le premier joueur de NHL à dépasser les 20 millions de dollars de salaire annuel. Le défenseur canadien de Colorado a signé une prolongation de contrat de huit ans qui lui rapportera au total 163,2 millions, a annoncé l'Avalanche.
Avec 20,4 millions par saison, Cale Makar (27 ans) bat le précédent record détenu par l'attaquant canadien Macklin Celibrini. Ce dernier a paraphé à la fin juillet une entente de cinq ans et 94 millions avec San Jose, soit 18,8 millions par an.
Cale Makar, à qui il restait un an de contrat, a remporté à deux reprises le Trophée Norris récompensant le meilleur défenseur de la Ligue (2022, 2025). Il a soulevé la Coupe Stanley en 2022 avec l'Avalanche, et a été désigné MVP des play-off cette année-là.
Médaillé d'argent au Jeux
Défenseur offensif, le no 4 de la draft 2017 affiche 507 points à son compteur en 470 matches de saison régulière, ainsi que 90 points en 90 matches de play-off. Il faisait partie de l'équipe du Canada médaillée d'argent aux JO 2026.
L'augmentation de 8,9 % du plafond salarial, fixé désormais à 104 millions de dollars par franchise, explique la hausse significative des salaires des joueurs signant de nouveaux contrats cet été. Un joueur ne pouvant pas percevoir plus de 20 % de la masse salariale totale, le salaire annuel maximum est de 20,8 millions de dollars.