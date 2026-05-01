DE
FR
Photo: keystone-sda.ch

Lian Bichsel est en vacances
Minnesota remporte l'acte VI et sort Dallas

Minnesota élimine Dallas et accède à sa première demi-finale de Conférence Ouest depuis 2015. Lian Bichsel a livré une performance solide malgré la défaite des Stars 5-2 jeudi.
Publié: il y a 11 minutes
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lian Bichsel est en vacances. Les Dallas Stars ont en effet été éliminés au 1er tour des play-off de NHL, sortis en six matches par Minnesota.

La franchise texane s'est inclinée 5-2 jeudi dans l'acte VI, sur la glace du Wild. Elle a tenu le choc pendant les deux premières périodes (2-2 après 40' de jeu) avant de concéder trois buts lors de l'ultime tiers-temps dont deux en fin de partie dans un filet désert.

L'homme du match fut Quinn Hughes. Le défenseur américain, qui est arrivé à Minnesota en décembre dernier en échange de trois joueurs et d'un 1er tour de draft, a réussi un but et deux assists. Crédité d'une mention d'assistance sur les deux premiers buts du Wild, il a inscrit le 3-2 à la 51e d'un tir dévié par un défenseur adverse.

A lire aussi
Le Lightning égalise dans sa série face à Montréal
Deux assists pour Moser
Le Lightning égalise dans sa série face à Montréal
Les Dallas Stars prennent la main au bout du suspense
Après deux prolongations
Les Dallas Stars prennent la main au bout du suspense

Minnesota, qui défiera la meilleure équipe de la saison régulière Colorado en demi-finale de la Conférence Ouest, remporte ainsi sa première série depuis 2015. Pour les Stars en revanche, c'est la fin d'une belle série: Dallas avait disputé la finale de Conférence lors des trois précédentes saisons.

Elimination prématurée pour Edmonton

Lian Bichsel n'a pas grand-chose à se reprocher à l'issue de cette partie. Aligné durant 13'55, le défenseur soleurois a livré la marchandise avec trois charges et un bilan neutre. La soirée fut plus compliquée pour les deux défenseurs-vedettes de Dallas Miro Heiskanen (+7- de -4) et Thomas Harley (-3).

Battu par Florida en finale des deux dernières Coupes Stanley, Edmonton a également connu l'élimination lors d'un match 6 jeudi. Les Oilers de la superstar Connor McDavid se sont inclinés 5-2 sur la glace d'Anaheim, qui passe un tour de play-off pour la première fois depuis 2017.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus