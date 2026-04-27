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Janis Moser en grande forme
Le Lightning égalise dans sa série face à Montréal

Tampa Bay a battu Montréal 3-2 dimanche pour égaliser 2-2 en quart de finale de la NHL. Le Seelandais Janis Moser a brillé avec deux passes décisives, aidant les Bolts à reprendre l’avantage de la glace.
Publié: il y a 21 minutes
Photo: keystone-sda.ch

Le Lightning a égalisé à 2-2 dans le quart de finale de la Conférence Est de NHL qui l’oppose à Montréal. Tampa Bay s’est imposé 3-2 dimanche sur la glace des Canadiens pour récupérer l’avantage de la glace.

Janis Moser a brillé dans cet acte IV, capital pour son équipe qui aurait pu se retrouver menée 3-1 dans la série. Le défenseur seelandais du Lightning a réussi deux assists pour signer ses deuxième et troisième points dans ces play-off 2026.

Menés 2-0

L’international helvétique a réalisé une première mention d’assistance sur le premier but de Tampa Bay, inscrit par Jake Guentzel à 54’’ de la fin du tiers médian. La deuxième lui a été accordée sur le 3-2 marqué par Brandon Hagel à la 56e. Hagel avait déjà signé le 2-2 à la 42e pour les Bolts, qui ont renversé la table après avoir été menés 2-0 à la 34e.

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Toujours privés de Kevin Fiala, en convalescence après sa grave blessure subie avec la Suisse aux JO, les Kings ont quant à eux vu leur saison se terminer dimanche. Los Angeles s’est incliné 5-1 devant l’Avalanche du Colorado, qui a remporté la série 4-0. Colorado affrontera les Dallas Stars de Lian Bichsel ou le Wild de Minnesota au 2e tour.

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