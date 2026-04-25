Grâce à Lane Hutson, Montréal s'impose face à Tampa Bay

Montréal s'impose 3-2 en prolongation face à Tampa Bay grâce à un tir décisif du jeune défenseur Lane Hutson, 22 ans. Les Canadiens mènent 2-1 dans la série avant le quatrième match à domicile.

ATS Agence télégraphique suisse

Le troisième acte entre Tampa Bay et le Canadien de Montréal s'est à nouveau fini en prolongation. Les Canadiens ont enlevé leur premier match à domicile sur le score de 3-2 ap.

Après un peu plus de deux minutes de temps supplémentaire, c'est le défenseur de 22 ans Lane Hutson qui a assuré la victoire des Canadiens. Grâce au tir lointain bien placé du défenseur américain, Montréal mène désormais 2-1 dans la série. Lors du dernier match, le Lightning avait égalisé grâce à un but du défenseur seelandais Janis Moser.

Le quatrième match entre les deux équipes, qui ont terminé respectivement 3e (Lightning) et 4e (Canadiens) de la Conférence Est avec 106 points chacune au terme de la saison régulière, se déroulera à nouveau à Montréal.