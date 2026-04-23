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Après deux prolongations
Les Dallas Stars prennent la main au bout du suspense

Les Stars de Dallas ont obtenu un succès important sur la glace du Minnesota Wild mercredi en quart de finale des play-off de NHL. Les Texans ont arraché l'acte III après deux prolongations (4-3 ap) et mènent désormais 2-1 dans la série.
Publié: il y a 13 minutes
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Les Stars ont remporté l'acte III de leur série.
Photo: AP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Stars mènent dans leur quart de finale, après un succès au bout de la nuit et de deux prolongations face à Minnesota (4-3 ap). L'équipe du défenseur soleurois Lian Bichsel (22'27 de temps de glace, bilan de -1) a dû attendre la 93e minute pour fêter ce succès à Saint-Paul. Le but décisif est tombé en power-play, de la canne du Canadien Wyatt Johnston.

Les Stars récupèrent l'avantage de la glace

Le Wild avait pourtant bien réagi à l'entame canon des Stars, qui ont mené 2-0 après 14 minutes et des réussites de Mikko Rantanen et Jason Robertson. Les joueurs du Minnesota ont renversé la table grâce à des buts de Marcus Johansson (19e), Joel Eriksson Ek (25e) et Michael McCarron (38e). En troisième période, Dallas a égalisé par l'intermédiaire de Matt Duchene (50e) pour aller chercher les prolongations.

Battus 6-1 lors de l'acte I puis victorieux du deuxième (4-2) à domicile, les Stars ont donc récupéré l'avantage de la glace. L'acte IV aura lieu samedi, toujours dans le Minnesota.

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