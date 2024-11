Et si Connor Hughes profitait de la méforme de Montréal?

1/2 L'ancien gardien du Lausanne HC et de Fribourg-Gottéron Connor Hughes a rejoint les Canadiens de Montréal cet été. Pour le moment, il joue avec Laval, le club affilié, et il livre la marchandise. Photo: Icon Sportswire via Getty Images

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Contre toute attente, Connor Hughes a rejoint cet été l’organisation des Canadiens de Montréal. L’ancien gardien du Lausanne HC et de Fribourg Gottéron, prend en ce moment ses marques à Laval, dans l’espoir d’être appelé un jour au Centre Bell, pour effectuer le grand saut en NHL.

L’affaire était claire pour lui et il savait où il mettait les pieds, comme il a pu le confier dans la chronique qu’il rédige pour Blick depuis le Canada: «En repensant à mon premier camp NHL avec les Canadiens, je savais qu’il était très improbable que je fasse partie de l’équipe des 'Habs' directement. Mon objectif principal était de laisser une bonne première impression et de montrer que je pouvais être compétitif à ce niveau.»

Laval et Hughes en forme

À la vue des résultats de ce début de saison, force est de constater que Connor Hughes prend un bon départ. Avec cinq rencontres disputées, pour quatre victoires, une défaite et un pourcentage d’arrêt de plus de 93,7%, il se place sur la bonne voie, même si évidemment le chemin est encore long. Tout aussi positif pour lui, son équipe de Laval pointe actuellement en deuxième position de AHL et suscite bien plus d’enthousiasme que son grand frère de Montréal. Avec sept victoires de suite, l'équipe a signé un nouveau record dans son histoire.

De quoi susciter des envies de changement chez certains fans. Dans le podcast «Le Forum», qui suit de près l'organisation, un suiveur des Habs se lance: «Je me dis, ce Hughes, tu fais un échange et tu regardes ce qui se passe.»

Car du côté du Centre Bell, les saisons se suivent et se ressemblent. Depuis sa finale de Coupe Stanley perdue en 2021, l’équipe n’a jamais décollé du fonds du classement et semble bien partie pour vivre pareille issue lors de l’exercice en cours. Les Canadiens, malgré quelques victoires prometteuses lors des premières journées, pointent au 31e rang de la ligue (sur 32) avec dix unités au compteur. Le bilan est plutôt faible: 15 matches joués, quatre victoires et neuf défaites. Seuls San José et les Predators de Roman Josi sont dans une situation similaire.

Et si cette méforme actuelle permettait à Connor Hughes de sortir de l’ombre plus rapidement que prévu? »Cela n’est pas impossible, mais il faudra encore un peu de temps», estime Cristobal Huet. L’entraîneur des gardiens du Lausanne HC connaît plus que quiconque les atouts de Connor Hughes ainsi que la NHL... et l'organisation montréalaise pour y avoir joué: «La saison est encore longue et je ne suis pas certain que les Canadiens abandonnent si vite leurs deux gardiens et tout ce qu'ils ont mis en place», explique celui qui a décroché la Coupe Stanley en 2010.

Cristobal Huet: «Il n'a jamais été aussi prêt»

ll faut dire que l'accent est mis sur le développement dans la franchise ces dernières années. Se séparer de Martin St-Louis, la légende devenue coach des Canadiens, ne semble pas être la piste envisagée pour le moment. Dans une ligue où les équipes misent toujours plus sur des longs contrats et sur la stabilité, indiquer la porte de sortie à l’ancien joueur reviendrait à balayer tout le plan mis en place depuis trois ans.

Il faudra donc encore un peu de patience, mais Cristobal Huet ne doute pas que Connor Hughes aura tous les atouts qu'il faut pour faire sa place le moment venu: «Connor est un athlète qui a une grande attention sur le jeu, qui sait ce qu'il peut faire et où il veut aller. Je pense qu'il n'a jamais été aussi prêt.»

Quant à la pression que doit subir le vice-champion de Suisse dans la grande ligue, Cristobal Huet ne fait pas de secret: «On ne la subit pas, on l'accepte. Il y a certes encore une marche à franchir, mais elle n'est pas si haute et Connor a les moyens d'y arriver.»

Quoi qu’il en soit, la saison des Rockets de Laval, si elle continue sur sa lancée, risque de faire pression sur Montréal. Vu de Suisse, il se pourrait bien qu’une course passionnante soit définitivement lancée.