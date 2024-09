Connor Hughes: «À l'échauffement, j'étais très nerveux»

Mardi, Connor Hughes a disputé trente minutes lors d'un match amical avec Montréal. L'ancien gardien du Lausanne HC a gardé sa cage inviolée contre New Jersey et revient sur cette expérience marquante.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Photo: Icon Sportswire via Getty Images

Cet été, Connor Hughes a pris le risque de quitter Lausanne pour tenter l'aventure en Amérique du Nord. Comme il nous le disait sur le moment, il sait que son chemin passera très probablement par la AHL avant, peut-être, d'obtenir une chance dans la plus prestigieuse ligue du monde. Mais qu'importe, le gardien qui a mené Lausanne en finale a eu envie de faire le grand saut.

Alors forcément, porter le maillot des Canadiens, même pour un match amical de 28'32, reste une expérience extraordinaire. Joint au lendemain de sa première apparition avec les «Habs» durant laquelle il a gardé sa cage inviolée malgré 13 tirs, Connor Hughes parle de sa nouvelle vie qu'il découvre toujours entre Montréal et sa banlieue proche, Laval.

Tout au long de la saison, Connor Hughes sera chroniqueur pour Blick et nous racontera son quotidien à la poursuite de son rêve de jouer en NHL.

Connor, une question un peu bête pour commencer. On arrive à réaliser ce que cela fait de porter le prestigieux des Montreal Canadiens?

Franchement? Pas vraiment. Surtout que le match se disputait au Centre Bell, à domicile donc. Lorsque tu rentres dans le vestiaire de l'équipe et que tu vois tous les noms des glorieux anciens écrits au mur, cela ne peut pas te laisser indifférent.

T'attendais-tu à jouer un match de préparation?

Non, pas vraiment. Ici, tout se passe au jour le jour ou presque. C'est difficile de faire des plans, car tout va si vite. Je ne l'ai su que la veille au moment où j'ai vu mon nom dans la composition d'équipe. C'est un sentiment assez cool.

Tout va vite et j'ai l'impression que tu n'as pas franchement droit à une deuxième chance là-bas, non?

Ce qui m'a surpris, c'est la manière dont le camp de préparation commence tout de suite à fond. En Suisse, il y a une période de montée en puissance. Tu commences tranquille, car il y a moins de concurrence. Les gardiens présents savent qu'ils vont très probablement être sur la glace au début de saison. Ici, nous sommes quatre gardiens dans l'organisation et tous ne joueront pas à Montréal.

Tu as l'impression d'avoir une chance de rester en NHL?

Comme je te l'ai dit, tout va vite. Honnêtement, je n'en suis pas à me poser une telle question. Car même si je venais à jouer pour Laval en AHL dans un premier temps, ce ne serait pas un souci. D'ailleurs, au moment de prendre un logement, j'ai choisi quelque chose à mi-chemin entre la patinoire de Montréal, celle de Laval et le centre d'entraînement.

Revenons à ce premier match. Même pour un amical, j'imagine qu'il y a un niveau de pression assez important, non?

Je savais que je devrais jouer la deuxième moitié de la rencontre. C'était le plan. Pourtant, j'étais extrêmement nerveux au moment de l'échauffement. Tu ne peux pas te préparer à mettre le pied sur cette patinoire dans la configuration d'un match. C'est spécial. Paradoxalement, j'étais moins stressé lorsque c'était le moment de jouer. J'ai eu une trentaine de minutes pour observer le jeu et prendre un maximum d'informations. C'était précieux. Mais je ne te cache pas que durant les cinq premières minutes, je n'étais pas franchement relâché (rires). Mais c'était une expérience incroyable.

Surtout qu'on n'a qu'une chance de faire une bonne première impression. Tu penses y être parvenu?

Je pense, oui. Mais je crois que tous les gardiens engagés jusqu'à présent ont été bons. Mais c'était déjà le cas lors des entraînements. C'est peut-être ce qui m'étonne le plus. Tu es sans cesse observé, évalué et jugé. Même lors du tout premier entraînement. Donc, je me dis que ce bout de match était une récompense du travail accompli. Car je n'avais aucune garantie en venant ici. Même pas celle-ci. Et à l'inverse, j'ai l'impression que peu importe ton nom ou ton statut, tout le monde a une chance de prouver sa valeur.



Comment se passe ta vie à Montréal?

C'est une ville géniale. Je n'y étais venu qu'une seule fois auparavant. C'était pour un enterrement de vie de garçon lors d'un Grand Prix de Formule 1. Ah et puis l'ambassade pour venir chercher mon passeport susse afin de venir en Suisse (rires). Mais je ne peux pas dire que je connaissais la ville. Ce n'est toujours pas le cas, mais je découvre. Là, j'en suis encore à chercher le chemin le plus rapide pour me rendre à la patinoire.

Tu y as déjà passé beaucoup de temps?

Oui, j'ai déménagé en août déjà. J'ai passé une partie de la préparation à Lausanne, mais je ne voulais pas débarquer au dernier moment. C'était important pour moi d'être bien acclimaté au début du camp d'entraînement. Je ne voulais pas avoir autre chose à penser que le hockey.

Tu suis le début de saison du Lausanne HC?

Plus que tu ne le crois (rires). Comme les matches ont lieu en début d'après-midi ici, c'est idéal pour les voir. Lausanne m'a impressionné, notamment durant la Champions Hockey League. Je me suis dit que c'était une très belle équipe. J'ai aussi vu les deux derniers matches, mais je ne suis pas inquiet. Tu te souviens sûrement de notre début de saison dernière qui n'était pas idéal. J'ai l'impression que cela ne change pas forcément grand-chose à la suite. L'équipe a suffisamment de qualité pour être une des meilleures de la Ligue.

J'ai vu que ton masque a un nouveau design.

Oui, je voulais quelque chose qui retrace mon parcours de hockeyeur. Je voulais y incorporer le drapeau canadien et celui de la Suisse... Mais comme Montréal est au Québec, je trouvais cool d'avoir celui-ci aussi. La peintre m'a fait cette proposition du puzzle. Je trouvais assez cool, car ce sont ces pièces qui représentent ma carrière. Et puis derrière, comme j'aime bien manger j'ai demandé à ce qu'il y ait une poutine et une fondue (rires).

Photo: Connor Hughes 1/4